Martedì 1 luglio in piazza per genitori e insegnanti di Paderno Dugnano, per contestare il progetto di dimensionamento scolastico che dall’anno scolastico 2026-2027 dovrebbe condurre all’accorpamento dell’istituto scolastico di Calderara all’Istituto De Marchi. Una operazione che andrebbe a costituire, a Paderno un maxi comprensorio da 1.800 studenti e circa 200 insegnanti, che sconvolgerebbe equilibri didattici, di geografia scolastica visto che i due istituti distano comunque chilometri l’uno dall’altro e di progetti specifici e caratterizzanti, che nel corso del tempo sono diventati delle eccellenze per specifici temi didattici attuati anno dopo anno.

Paderno Dugnano: la protesta dei genitori in Comune contro l’accorpamento delle scuole, incontro col sindaco Anna Varisco

Alle 9.30, decine di genitori si sono radunati davanti al municipio con i cartelli di protesta finché non è scesa la sindaca Anna Varisco. Dopo un breve e affabile conciliabolo, una delegazione della scuola capitanata da Tina Purita, coordinatore Rsu Scuole di Paderno, è salita in Comune per fare il punto della situazione.

«Il risultato – come spiega la stessa Purita – è stato che abbiamo ricevuto la garanzia che sarà aperto un tavolo tecnico da convocare entro il 16 luglio. Abbiamo apprezzato la decisione di aprire una discussione e aspettiamo gli sviluppi».

La notizia dei possibili accorpamenti che interesseranno anche Paderno Dugnano si era diffusa con la constatazione che alcuni istituti da più anni non raggiungono il numero minimo di iscritti, andando incontro al piano di dimensionamento in atto.

