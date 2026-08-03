Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, personale del nucleo radiomobile della Polizia locale di Monza domenica 2 agosto, nel pomeriggio, ha controllato un motociclo in transito, successivamente fermato in via Foscolo, all’altezza del civico 40. A seguito degli accertamenti effettuati sul veicolo mediante le banche dati in uso, è emerso che il motociclo risultava provento di furto, denunciato il giorno precedente presso un ufficio di polizia di Milano.
Polizia locale: riscontrati precedenti di polizia nel passato della centaura
Gli operatori procedevano pertanto all’identificazione della conducente, una donna di nazionalità italiana, classe 1989, ed agli ulteriori accertamenti sulla sua posizione, dai quali emergevano precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti e spaccio, nonché per rapina. Veniva inoltre riscontrata una nota di rintraccio finalizzata alla notifica di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Polizia locale: prevista anche una denuncia per guida senza patente
Nel corso delle verifiche si accertava altresì che la conducente risultava priva di patente di guida. Alla luce degli elementi raccolti, la stessa veniva deferita all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di cui all’articolo 648 del codice penale (ricettazione), in relazione alla disponibilità del motociclo risultato provento di furto. Contestualmente, le veniva contestata la violazione prevista dall’articolo 116 del codice della strada per guida senza patente. La donna, risultata inoltre senza fissa dimora, veniva accompagnata presso la questura di Monza e della Brianza per le operazioni di fotosegnalamento.