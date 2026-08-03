Un contributo regionale da 50mila euro avvicina la realizzazione del nuovo campo da calcio a cinque a Limbiate dedicato ad Alessandro Orlandi, cittadino di Besana in Brianza scomparso nei mesi scorsi. Le risorse saranno assegnate alla Fondazione Eris e serviranno a integrare i fondi necessari per costruire l’impianto all’interno del Centro Umberto Fazzone, struttura che accoglie persone impegnate in percorsi di recupero. Il finanziamento è stato inserito nell’assestamento di bilancio di regione Lombardia attraverso un emendamento presentato da Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. I 50mila euro si aggiungono agli oltre 13mila raccolti dalla famiglia e dagli amici di Alessandro attraverso diverse iniziative di solidarietà, tra cui una gara di golf.

Fondazione Eris: il commento di Alessandro Corbetta

Alessandro Orlandi

«Quello che era nato come un sogno della famiglia e di tanti amici oggi può trasformarsi in una realtà concreta», ha dichiarato Corbetta. «Il nuovo campo, che sorgerà all’interno del Centro Umberto Fazzone, non sarà soltanto un impianto sportivo, ma un luogo di incontro, di rinascita e di speranza per i ragazzi accolti dalla Fondazione Eris, mantenendo vivo il ricordo di Alessandro attraverso un progetto capace di aiutare gli altri. Ringrazio la famiglia Orlandi per aver trasformato un dolore immenso in un gesto di grande generosità. Sono orgoglioso che regione Lombardia abbia scelto di sostenere questo progetto, perché dalle tragedie più grandi possono nascere esempi capaci di lasciare un segno positivo nella comunità», ha concluso.