Monza, il sottopasso di via Rota chiude dal 5 al 7 agosto: dopo le luci tocca all’asfalto

Dopo l’impianto di illuminazione, il nuovo asfalto per il sottopasso che rappresenta uno snodo cruciale per il traffico ovest-est. È in programma dal 5 al 7 agosto il rifacimento del fondo stradale in corrispondenza del sottopasso ferroviario di via Rota-Grassi, uno dei più trafficati di Monza. Saranno necessarie delle modifiche alla viabilità.

Monza, il sottopasso di via Rota chiude dal 5 al 7 agosto: i lavori programmati

Pochi giorni fa Acinque ha sostituito completamente l’impianto di illuminazione con 56 nuovi corpi a led. “Per completare la riqualificazione del tratto – spiega una nota del Comune – l’amministrazione comunale ha programmato lavori di fresatura e posa del nuovo asfalto, inseriti nella attività di manutenzione ordinaria. I lavori vengono eseguiti appositamente nel mese di agosto per contenere i disagi alla circolazione“.

Per consentirei lavori, il sottopasso dovrà restare chiuso a partire dalle 7 di mercoledì 5 agosto, fino alla conclusione del cantiere.

Monza, il sottopasso di via Rota chiude dal 5 al 7 agosto: gli assi consigliati

Tra i percorsi consigliati per chi attraversa la città entrando a Monza, in direzione est-ovest, il Comune suggerisce gli assi via Correggio – via Libertà o via Mentana – sovrappasso di via Turati.

Monza, il sottopasso di via Rota chiude dal 5 al 7 agosto: le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità prevedono che: in via Antonietti, all’intersezione con via Rota i veicoli avranno l’obbligo di svoltare a destra; in via Savonarola, all’intersezione con via Rota i veicoli avranno l’obbligo di svoltare a sinistra; in via Rota, in direzione centro, all’intersezione con le vie Schiapparelli e via Ariosto avranno l’obbligo di svoltare a destra o a sinistra; alla rotatoria tra le vie Azzone Visconti/Grassi/porta Lodi, in prossimità del sottopasso, i veicoli avranno l’obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria.