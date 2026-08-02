Perù, precipita aereo turistico: morte due famiglie brianzole di Monza e Seregno

Erano arrivate da Monza e da Seregno le due famiglie decedute in un incidente aereo nel sud del Perù. L‘aereo turistico su cui viaggiavano è precipitato mentre volava verso il sito archeologico di Nazca: a bordo diversi turisti europei, tredici le vittime.

Incidente Perù foto notizia dal sito LaRepublica.pe

Perù, precipita aereo turistico: le vittime, due famiglie di Monza e Seregno

Tra loro, secondo la radio locale Rpp che ha ottenuto la lista dei passeggeri, anche Elena Sala (58 anni), Matteo Gianturco (24 anni), Lorenzo Angelucci (24 anni), Massimo Angelucci (58 anni), Cristina Maria Bianco (57 anni), Paolo Gianturco (59 anni) e Pietro Gianturco (18 anni). La famiglia Gianturco risiedeva in piazza Diaz a Monza, gli Angelucci a Seregno.

Incidente Perù foto notizia dal sito LaRepublica.pe

Perù, precipita aereo turistico: le altre vittime

Le altre vittime sono i tedeschi Andreas Hofmann (78 anni) e Gertrud Maria Hofmann (77 anni) e gli spagnoli Alfredo Aviles Muñoyerro (52 anni) e Ana Isabel Sánchez Muñoz (52 anni) e due membri dell’equipaggio peruviani: Americo Alejandro Salazar Cuellar e il copilota come Irenka Del Carpio Guanilo.

Perù, precipita aereo turistico: l’incidente

Secondo la stampa locale l’aereo avrebbe perso i contatti pochi minuti dopo il decollo poco prima delle 13 locali, le 20 in Italia di sabato 1 agosto: tra le ipotesi sulle cause quella del maltempo che nelle ultime ore aveva interessato la regione con forti raffiche di vento. Sull’incidente è stato aperto un fascicolo dalla Procura peruviana, l’ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane.