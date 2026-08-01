Si chiama “Agrate Brianza Sicura” ed è il programma per l’estate che porta sul territorio comunale sedici serate di controlli straordinari da parte della polizia locale. Scatta l’1 agosto e continuerà fino al 30 novembre con cadenza settimanale nella fascia serale, tra il lunedì e il sabato. Rispetto ai progetti Smart finanziati da Regione Lombardia punta su una presenza più diluita nel tempo, ma regolare, per aumentare la percezione di sicurezza e la visibilità della Polizia locale.

Agrate Brianza: scattano i pattugliamenti serali, come funzionano e dove

Dalle 19.35 alle 00.05 è previsto l’impiego di tre operatori per ogni uscita, in servizio su base volontaria. Le pattuglie saranno equipaggiate

con ufficio mobile con etilometro omologato oppure con autopattuglia dotata di sistema di lettura delle targhe per individuare veicoli rubati, non assicurati o non revisionati.

I controlli, oltre alla città, si concentreranno lungo la SP 121, principale arteria per volume di traffico, all’incrocio tra le vie Matteotti e Lecco nel centro abitato, e la SP 215 di Omate, utilizzata come collegamento verso il Vimercatese. Un’attenzione particolare sarà riservata anche all’area parcheggio del Centro Direzionale Colleoni; gli agenti presidieranno anche le aree urbane cittadine, intervenendo poi in quelle zone – segnalate dalla cittadinanza – oggetto di disagi e disordini.

Il progetto ha un costo stimato di poco meno di 6mila euro e sarà finanziato attraverso le nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza per garantire le ore di straordinario degli agenti.

Agrate Brianza: scattano i pattugliamenti serali, «a cadenza settimanale e con tre operatori»

«Abbiamo deciso di lanciare questo progetto per garantire maggiore sicurezza al nostro territorio – spiega il sindaco Simone Sironi – La scelta di avviare questi pattugliamenti nel mese di agosto è legata al fatto che l’estate, contestualmente alla partenza per le vacanze, risulta spesso il periodo più soggetto ad episodi di furti e microcriminalità. Sebbene il nostro Comune non abbia grosse problematiche di sicurezza ed ordine pubblico, un maggiore controllo del territorio da parte della nostra Polizia Locale, unitamente a quello che i Carabinieri della Stazione di Agrate Brianza svolgono già giornalmente durante gli orari serali, non può che essere utile».

Il comandante Massimiliano Trisolini spiega le novità: «È un servizio che svolgiamo già da anni, cogliendo l’opportunità delle normative dell’ultimo Decreto Sicurezza, abbiamo deciso di presentare un progetto che consentirà di svolgere questi servizi, a cadenza settimanale, con l’impiego di almeno tre operatori. Garantiremo inoltre un potenziamento dell’attività di Polizia Stradale utile alla prevenzione degli incidenti e di reati, oltre che di deterrenza per la guida in stato di ebbrezza o di alterazione».