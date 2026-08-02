Pendolari attenzione: a Milano ad agosto chiude la diramazione di Cologno della M2. La linea verde dal capolinea per i lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti fino al 30 agosto chiude tra Cologno Nord e Cascina Gobba. In alternativa, i treni sono sostituiti da bus per le fermate di Cologno Sud, Cologno Centro e Cologno Nord.

Metro M2: 8 e 9 agosto stop tra Cadorna FN e Centrale FS

Nei giorni 8 e 9 agosto la linea M2 sarà chiusa tra le stazioni di Cadorna FN e Centrale FS. Non saranno servite le stazioni Lanza, Moscova, Garibaldi FS e Gioia. Sono in programma le prove di carico infrastrutturali del nuovo piazzale della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi dopo i lavori di riqualificazione realizzati da Rfi.

La fermata M5 di Garibaldi è aperta (non si cambia con M2). La linea M5 è potenziata con più treni.

I lavori si svolgeranno solo sul piazzale pedonale e di interscambio ma per estrema sicurezza deve chiudere la stazione metropolitana e la galleria sottostante. Per consentire l’inversione di marcia dei treni è necessario interrompere la circolazione tra le stazioni di Cadorna e Centrale che diventano così capolinea provvisori.