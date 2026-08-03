Lavori in corso in via della Valle a Carate Brianza: addio alla rotatoria del Polaris, arrivano i semafori. I cantieri sono ufficialmente in movimento nell’area nevralgica di via della Valle e via Piemonte, a due passi dai Polaris Studios, dove la viabilità sta affrontando una trasformazione radicale dopo mesi di attesa e un contenzioso legale tra pubblico e privato ormai superato grazie all’accordo raggiunto proprio sulla rotonda, che avrebbe comportato criticità per l’accesso alla struttura privata.

Polaris Studios: determinante un accordo tra Comune e proprietà

Il cantiere, attualmente attivo, ha stravolto il disegno originario della tanto discussa rotatoria, che, infatti, è stata definitivamente accantonata a favore di una soluzione semaforica pensata per garantire un transito più fluido. Nello specifico, lo stato di fatto evidenzia importanti interventi strutturali, a partire dallo spostamento dell’ingresso della discoteca che è stato traslato di circa dieci metri per ottimizzare gli spazi di manovra e raccordarsi al nuovo assetto stradale, mentre in parallelo sono in corso le opere edili e di cablaggio per la posa del nuovo impianto semaforico intelligente, progettato per gestire i flussi di traffico pesanti e leggeri tipici della zona commerciale e produttiva. Questi lavori sono il frutto del definitivo accordo transattivo tra il comune di Carate Brianza e la società Sweet Home, proprietaria dell’area, un’intesa che ha permesso di chiudere il capitolo del ricorso al Tar e sbloccare le risorse economiche necessarie. L’accordo ha stabilito il versamento nelle casse comunali di 470mila euro complessivi, costituiti da 400mila euro vincolati al vecchio atto d’obbligo del 2016 e da 70mila euro destinati a spese tecniche e oneri di urbanizzazione.

Polaris Studios: la tempistica dipenderà anche dai fornitori

Le opere procedono secondo cronoprogramma per quanto riguarda la parte civile e di predisposizione stradale, e sul fronte delle tempistiche e della messa in esercizio dell’impianto l’assessore ai Lavori pubblici Rossella Pozzi ha fatto il punto sullo stato dell’intervento spiegando che si sta procedendo con i lavori civili e la riorganizzazione dell’area, ma che per la chiusura definitiva e l’accensione dell’incrocio si attende la fornitura dei semafori, confermando così che l’iter operativo è legato anche alla consegna della componentistica tecnologica da parte dei fornitori per una maggiore sicurezza e fluidità a un asse viario fondamentale per questa zona della città, caratterizzata dalla presenza di molte attività industriali, oltre a essere un’uscita alternativa dalla statale 36, specificando che «per una rapida e definitiva conclusione dell’intervento siamo in costante contatto con le ditte fornitrici per accelerare i tempi di consegna della parte tecnologica e semaforica -ha aggiunto l’assessore Rossella Pozzi-, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza». In passato l’area è stata spesso teatro di incidenti anche di non poco conto.