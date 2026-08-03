Cambio al vertice della Polizia locale di Verano Brianza: Federica Curcio è il nuovo comandante. A partire dal prossimo 1 ottobre, la guida del comando passerà ufficialmente nelle mani di Federica Curcio, che raccoglierà il testimone da Ciro Scognamiglio. Quest’ultimo, contestualmente, lascerà l’incarico per assumere la direzione della Polizia locale di Merate. Fra i precedenti incarichi, Curcio è stata vicecommissario e vicecomandante della Polizia locale del servizio associato Centro Martesana.

Polizia locale: Consonni saluta Scognamiglio ed accoglie la sostituta

Federica Curcio

«Abbiamo la convinzione che Federica Curcio sia la persona più adatta a garantire continuità al lavoro svolto in questi anni e a proseguire il percorso di crescita del nostro comando, non posso però nascondere un po’ di dispiacere per la partenza del comandante Scognamiglio, che ha dato un contributo importante alla nostra comunità -ha commentato il primo cittadino Samuele Consonni-.Tuttavia, prevale la soddisfazione nel vedere riconosciuto il suo valore professionale con un incarico di maggiore responsabilità, in una realtà più grande e complessa, perché è un riconoscimento che premia anche il percorso di crescita che ha fatto durante gli anni trascorsi a Verano Brianza. I saluti e i ringraziamenti ufficiali al comandante Scognamiglio li faremo gli ultimi giorni del suo servizio da noi, oggi vogliamo guardare al futuro, accogliendo con fiducia il nuovo comandante e augurandole buon lavoro».