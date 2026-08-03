Incredulità e commozione a Brugherio per la morte del dottor Stefano Bramati, vittima dell’incendio del suo appartamento sabato sera a San Damiano. Medico di base in pensione, 66 anni, si era lanciato dal balcone al quarto piano per provare a sfuggire alle fiamme, riportando gravi ferite che gli sono state fatali. Numerose le testimonianze di chi lo conosceva, chi l’ha avuto come curante, chi ha lavorato con lui.

Brugherio, commozione per la morte di Stefano Bramati: Associazione Brugherio Salute

La Associazione Brugherio Salute “si unisce alle voci delle tante persone che, in queste ore, stanno esprimendo tristezza e cordoglio per la tragica scomparsa del dott. Stefano Bramati“.

«Per tanti anni medico della nostra città, persona sempre attenta agli altri, impegnato nel volontariato per mettere a disposizione le sue competenze, sia quando era in servizio che dopo la pensione, Stefano Bramati era anche socio di Brugherio Salute – ricorda l’associazione per voce di Gilberto Mari – Nelle nostre riunioni non ha fatto mai mancare le sue preoccupazioni e le sue proposte per migliorare la qualità delle cure nella nostra città, con uno sguardo sempre rivolto ai più fragili, come ci ha ricordato nell’intervento che aveva fatto nel corso del Convegno di marzo in sala consiliare. Esprimiamo il nostro dolore per questa scomparsa così tragica e ingiusta, che priva noi e tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato di una persona davvero speciale. Grazie, Stefano, per quello che hai fatto per gli altri, e per la bella persona che eri. Non ti dimenticheremo, e cercheremo di portare avanti le tue proposte».

Brugherio, commozione per la morte di Stefano Bramati: La Lampada di Aladino Ets

«Ciao Dottore, è davvero difficile trovare le parole per salutarti» scrive La Lampada di Aladino Ets, l’associazione che da più di venticinque anni supporta sul territorio i malati oncologici e i loro familiari.

«Sei entrato a far parte della nostra associazione da poco più di un anno, ma è come se fossi stato con noi da sempre. Hai messo a disposizione la tua professionalità con grande generosità, ma soprattutto ci hai regalato la tua umanità. Ti ricorderemo per la tua gentilezza, la tua pacatezza, la tua disponibilità e per quel modo d’altri tempi di stare con gli altri, sempre con rispetto, educazione e un sorriso. Siamo ancora increduli per quello che è successo. La tua assenza lascerà un grande vuoto nella nostra squadra e nei cuori di tutti noi. Grazie per il tempo che ci hai dedicato e per il bene che hai fatto. Ci mancherai. Ciao Stefano. Sarai sempre uno di noi».

Brugherio, commozione per la morte di Stefano Bramati: l’ex assessore

Un ricordo personale è stato scritto da Enzo Recalcati, che in città è stato assessore alla Cultura: «Questa mattina ho ricevuto una brutta notizia: è morto Stefano Bramati che per lungo tempo è stato il mio dottore di riferimento. Un uomo prima che un medico. Un dottore che ha sempre vissuto il suo lavoro come una vocazione a servizio della comunità e leggendo i commenti sui social ne ho la conferma anche da altre persone. Qualche giorno fa lo ho incontrato all’area feste (…) mi ha abbracciato dicendomi: “Appena possiamo ci vediamo per una pizza così mi racconti un po’ come va e se posso essere di aiuto”. La pizza non la mangeremo insieme ma la tua disponibilità mi rimarrà sempre d’esempio. Grazie dottore».