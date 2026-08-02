Brugherio Cronaca

Brugherio: si butta dal balcone nell’incendio del suo appartamento, morto medico sessantenne

Stefano Bramati è morto a Brugherio gettandosi dal balcone per sfuggire alle fiamme del suo appartamento. È successo nella serata di sabato 1 agosto.
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Brugherio incendio quarto piano autoscala - foto Vigili del fuoco
Brugherio incendio quarto piano autoscala – foto Vigili del fuoco

Un uomo è morto a Brugherio gettandosi dal balcone per sfuggire alle fiamme del suo appartamento. È successo nella serata di sabato 1 agosto, nel quartiere San Damiano: l’incendio è scoppiato verso le 20 al quarto piano di una palazzina in via San Luigi.

Brugherio incendio quarto piano - foto Vigili del fuoco
Brugherio incendio quarto piano – foto Vigili del fuoco

Brugherio: un uomo è morto per sfuggire all’incendio del suo appartamento, trasportato in codice rosso all’ospedale

Brugherio Stefano Bramati
Brugherio Stefano Bramati

Stefano Bramati, medico di base di 66 anni in pensione, appassionato di musica e legato anche alla scuola brugherese Piseri, aveva trovato rifugio sul balcone e si è lanciato nel tentativo di sfuggire al fuoco: soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Vimercate, è deceduto per le ferite riportate.

Brugherio: un uomo è morto per sfuggire all’incendio del suo appartamento, fiamme al quarto piano

Sul posto i vigili del fuoco di Milano e di Monza con due autopompe, due autobotti, due autoscale e un carro soccorso e la vettura del Funzionario di guardia. Le fiamme si sono propagate al piano mansardato e alla copertura in legno del tetto: il rogo e la colonna di fumo nero si sono alzati ben visibili a chilometri di distanza. Numerose le segnalazioni sui social.

Brugherio incendio quarto piano soccorsi - foto Vigili del fuoco
Brugherio incendio quarto piano soccorsi – foto Vigili del fuoco

Brugherio: un uomo è morto per sfuggire all’incendio del suo appartamento, i soccorsi

Lunghe le operazioni di spegnimento, bonifica dell’area interessata e messa in sicurezza dell’edificio. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

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