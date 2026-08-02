Un uomo è morto a Brugherio gettandosi dal balcone per sfuggire alle fiamme del suo appartamento. È successo nella serata di sabato 1 agosto, nel quartiere San Damiano: l’incendio è scoppiato verso le 20 al quarto piano di una palazzina in via San Luigi.

Brugherio incendio quarto piano – foto Vigili del fuoco

Brugherio: un uomo è morto per sfuggire all’incendio del suo appartamento, trasportato in codice rosso all’ospedale

Brugherio Stefano Bramati

Stefano Bramati, medico di base di 66 anni in pensione, appassionato di musica e legato anche alla scuola brugherese Piseri, aveva trovato rifugio sul balcone e si è lanciato nel tentativo di sfuggire al fuoco: soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Vimercate, è deceduto per le ferite riportate.

Brugherio: un uomo è morto per sfuggire all’incendio del suo appartamento, fiamme al quarto piano

Sul posto i vigili del fuoco di Milano e di Monza con due autopompe, due autobotti, due autoscale e un carro soccorso e la vettura del Funzionario di guardia. Le fiamme si sono propagate al piano mansardato e alla copertura in legno del tetto: il rogo e la colonna di fumo nero si sono alzati ben visibili a chilometri di distanza. Numerose le segnalazioni sui social.

Brugherio incendio quarto piano soccorsi – foto Vigili del fuoco

Brugherio: un uomo è morto per sfuggire all’incendio del suo appartamento, i soccorsi

Lunghe le operazioni di spegnimento, bonifica dell’area interessata e messa in sicurezza dell’edificio. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.