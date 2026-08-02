Bovisio-Masciago Cronaca

Bovisio Masciago, una scarica elettrica lo colpisce sul lavoro: 29enne muore ad Udine

Il giovane si è spento in ospedale il giorno dopo il fatto. Inutili sono così risultati i soccorsi dei colleghi, presenti sul posto della tragedia, nel comparto delle Ferriere Nord di Osoppo
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Ambulanza soccorsi
Ambulanza soccorsi Un’ambulanza del 118

Un giovane di Bovisio Masciago è stato vittima di un incidente sul lavoro lontano da casa. Domenica 2 agosto, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, si è spento Mattia Ranghetti, 29 anni, che il giorno prima era rimasto ferito alle Ferriere Nord di Osoppo.

Incidente sul lavoro: la dinamica della tragedia

Secondo quello che è stato ricostruito, il ventinovenne, alle dipendenze di una ditta esterna, stava procedendo ad una manutenzione nel reparto laminatoio, quando è stato colpito da una scarica elettrica. Gli altri lavoratori presenti hanno subito dato l’allarme, che ha portato sul posto il personale sanitario della Sores, e contestualmente hanno avviato per primi le manovre di rianimazione.

Incidente sul lavoro: indagano carabinieri e azienda sanitaria

Toccherà ora ai carabinieri ed agli ispettori dell’azienda sanitaria ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità del caso.

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