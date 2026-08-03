Riduzione dell’indebitamento e nuovi stanziamenti per sicurezza stradale, scuola e spazio polifunzionale. Sono i principali contenuti della variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale di Giussano nella seduta del 29 luglio. Il provvedimento utilizza l’avanzo di amministrazione sia per estinguere altri mutui sia per finanziare interventi sul territorio. L’amministrazione ha destinato 1,5 milioni di euro all’estinzione anticipata di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti. L’operazione prosegue il percorso rafforzato nel 2025, quando il Comune aveva già impiegato oltre un milione di euro per chiudere in anticipo cinque mutui, dimezzando l’indebitamento rispetto al 2019. La nuova estinzione ridurrà gli oneri finanziari e libererà risorse correnti dal 2027, da destinare ai servizi e agli interventi per la collettività.

Consiglio comunale: l’intervento dell’assessora Paola Ceppi

«Con il provvedimento approvato grazie al voto favorevole del Consiglio comunale confermiamo che quella era una precisa scelta amministrativa -ha riferito il sindaco Marco Citterio-. Continuiamo a investire nella solidità dei conti pubblici, riducendo il debito e liberando risorse che, già dal 2027, potranno essere destinate ai servizi per i cittadini. È una strategia che guarda al futuro e che, allo stesso tempo, continua a garantire al Comune le risorse di cui la città ha bisogno». «L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per estinguere anticipatamente i mutui si conferma una scelta di responsabilità e di buona gestione finanziaria», ha sottolineato l’assessora al Bilancio Paola Ceppi. «Dopo il risultato raggiunto nel 2025, proseguiamo con coerenza un percorso che crea nuovi margini di manovra per gli anni futuri. I benefici di queste operazioni non si esauriscono nell’immediato, ma producono effetti positivi e duraturi sulla capacità dell’ente di rispondere alle esigenze della comunità». La variazione assegna altri 300mila euro alla sicurezza stradale, in aggiunta alle somme già previste, per rafforzare gli interventi sulla rete viaria cittadina.

Consiglio comunale: occhio di riguardo per il mondo della scuola

Un importante investimento interessa anche il patrimonio scolastico. La variazione di bilancio destina infatti 160mila euro a interventi di edilizia scolastica, con particolare riferimento al plesso della scuola secondaria di primo grado Alberto da Giussano. Le risorse consentiranno di realizzare opere di manutenzione finalizzate a migliorare la funzionalità e la sicurezza dell’edificio, tra cui la sostituzione delle tapparelle, interventi di tinteggiatura e verniciatura, oltre all’adeguamento del sistema di allarme. Prosegue inoltre il percorso di realizzazione del nuovo edificio polivalente, per il quale vengono stanziati 200mila euro destinati all’acquisto di arredi e attrezzature, così da rendere la struttura pienamente operativa una volta conclusi i lavori. La variazione di bilancio conferma anche una gestione attenta delle risorse comunali. Tra le somme rese disponibili figurano oltre 53mila euro derivanti dall’attività di recupero dell’evasione Tari svolta nel 2024, somme che sono già state destinate alla riduzione della Tari 2026. «Abbiamo scelto di rafforzare gli interventi sulla sicurezza stradale, di investire sulle scuole e di accompagnare il completamento del nuovo edificio polivalente, destinando risorse a opere che migliorano i servizi e la qualità del patrimonio pubblico a disposizione della comunità», ha concluso Ceppi.