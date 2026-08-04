Estate in Brianza: la mappa delle piscine, spiaggia e tuffi nel mare dietro casa

Sentirsi (quasi) in vacanza pur restando in città. L’unico modo per sfuggire al caldo senza allontanarsi troppo da casa è la piscina.

Estate in Brianza: la mappa delle piscine, a Monza

I nostalgici ricordano la grande piscina del parco chiusa oramai da un decennio, ma chi vive con gli occhi puntati sul presente ha già sperimentato la laguna dell’AcquaHub Monza, l’area esterna al centro natatorio Pia Grande di via Murri, aperta lo scorso anno, dove sono stati posizionati ombrelloni e lettini per garantire una maggiore comodità agli utenti.

Qui c’è la possibilità di prenotare il proprio posto per l’intero fine settimana. Proprio come si fa in spiaggia.

Un impianto “storico” per diverse generazioni di monzesi è la piscina di Triante (via Pitagora 12) che dispone di una vasca da 25 metri e di una vasca ludica più piccola dedicata ai bambini. Per gli amanti della tintarella c’è un ampio solarium con una zona verde.

Estate in Brianza: la mappa delle piscine, Lissone

Molto “gettonate” dai monzesi Le Piscine di Lissone (via Cilea 2) grazie alla vasca olimpionica, alla zona bimbi e all’ampia area relax.

Rimane nel cuore di molti la piscina dell’autodromo, di cui viene sistematicamente sollecitato il recupero: l’impianto all’aperto nella zona del campeggio è ormai chiuso da tempo, nonostante i lavori siano stati finanziati.

Estate in Brianza: la mappa delle piscine, i parchi acquatici

A Concorezzo il divertimento è assicurato all’Acquaworld, il grande parco acquatico con un’infinità di attrazioni (via La Pira 12). Per agevolare l’ingresso di famiglie e gruppi di amici la struttura ha studiato pacchetti particolari.

A ferragosto è in programma uno “Schiuma party” per festeggiare quello che è diventato il “capodanno estivo”.

Un altro parco acquatico è l’Oplà Village di Burago Molgora (largo St. Symphorien D’Ozon) con tanti giochi che fanno tornare bambini anche gli adulti. Impossibile resistere allo spray park per simulare una nevicata in piena estate.

Estate in Brianza: la mappa delle piscine, Lesmo e Arcore

Inserita nell’incantevole verde brianzolo La Baia di Lesmo (via Petrarca 1). All’interno di una grande vasca si può nuotare, approfittare dei tanti giochi d’acqua e rilassarsi con i getti dell’idromassaggio. Le zone all’ombra invitano a una salutare “pennichella”.

Vicina alla città di Teodolinda anche l’Insport di Arcore nel centro sportivo di via San Martino: due piscine da 25 metri (una vasca coperta e una scoperta) e piccole piscine per bambini. L’ampia area verde permette, oltre al relax, anche l’organizzazione di momenti da condividere come gli Aperifitness (calendario sulle pagine dell’impianto).

Estate in Brianza: la mappa delle piscine, Giussano e Seregno

Anche lo Sport Active di Giussano (via della Conciliazione 9) offre ampi spazi per trascorrere giornate piacevoli. A disposizione degli utenti vi sono tre vasche di diversa metratura (la più grande è lunga 25 metri) e una vasca ludica. Circonda le piscine un ampio parco estivo con una superficie di circa 8mila metri quadrati.

È targata Insport anche la piscina di Seregno che ha riaperto il lido estivo dopo i lavori che hanno interessato la Trabattoni (in via Colombo 12). Avviata con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma, ha fatto festeggiare i seregnesi che nel primo weekend hanno fatto registrare oltre 2mila presenze.Oltre al pubblico, la frequentano anche centri estivi e oratori. È possibile acquistare in anticipo i biglietti d’ingresso, prenotando online piazzole e lettini in un sistema “saltacoda” (dall’app o dal sito internet del gestore). Sono previste soluzioni per famiglie (2+1 o 2+2), biglietti ridotti sotto i tredici anni o per ingressi pomeridiani e una tariffa speciale per bambini fino a tre anni. È aperta tutti i giorni fino alle 21, fino alle 20 nel weekend e nei festivi, c’è il bar per colazioni, pranzi, merende e aperitivi.

Estate in Brianza: la mappa delle piscine, Desio e Varedo

Novità del pagamento online anche nell’estate della piscina di Desio (via Matilde Serao 63) a gestione Mgm.

“Acqua, verde e quel senso di tranquillità”: è l’invito della piscina Lido Azzurro di Varedo (viale Rebuzzini 20) che propone sia una vasca interna che una vasca esterna (nel weekend aperte fino alle 19.30).

Estate in Brianza: la mappa delle piscine, Cavenago di Brianza

Vasca esterna, area solarium con ombrelloni e lettini all’interno di un centro sportivo con numerose proposte a Cavenago Brianza al Nuvola Sport Village (via Pierre de Coubertin 1). Ingresso gratuito per bambini fino a tre anni e persone disabili non autosufficienti (con accompagnatore) e tariffe ridotte per under 14 e over 60.

Estate in Brianza: la mappa delle piscine, oltre confine

Poco fuori provincia ci sono gli impianti di Barzanò con scivoli e parco estivo (via Colombo 30) e di Merate (via Matteotti 18)