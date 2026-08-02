Prosegue con successo “E-State a teatro 2026”, la rassegna che da metà giugno anima i martedì sera nel parco di Villa Sartirana a Giussano. I primi appuntamenti hanno proposto spettacoli diversi per linguaggi e contenuti, rivolti a un pubblico di tutte le età. Dopo la rappresentazione di “Ri3vati”, andata in scena martedì 28 luglio, restano due serate prima della conclusione del calendario, prevista per l’11 agosto. Ad aprire la manifestazione sono stati “Romeo, Giulietta &… Company”, “Il vestito di Arlecchino”, “Il cavaliere delle dame” e “Partigiano Piuma”. Quattro rappresentazioni che hanno accompagnato le prime settimane dell’estate giussanese, alternando teatro comico, spettacoli ispirati alla tradizione e racconti rivolti anche alle famiglie.

“E-state a teatro”: spazio anche alla figura di Gianni Rodari

Martedì 28 luglio il pubblico ha invece assistito a “Ri3vati”, una proposta di teatro-circo basata sull’incontro tra comicità, movimento e performance artistiche. Lo spettacolo ha portato nel parco una forma di rappresentazione differente rispetto agli appuntamenti precedenti, ampliando ulteriormente il programma della rassegna. Le ultime due serate saranno dedicate soprattutto ai bambini e alle famiglie. Martedì 4 agosto andrà in scena “Il libro della giungla”, rivisitazione teatrale del celebre racconto d’avventura scritto da Rudyard Kipling. La rassegna si concluderà martedì 11 agosto con “Favoloso!!! Viaggio nel mondo di Gianni Rodari”, uno spettacolo ispirato all’universo creativo e fantastico dello scrittore italiano. Anche questi appuntamenti, come tutte le rappresentazioni inserite nel calendario, saranno gratuiti.

“E-state a teatro”: il parere dell’assessore Sara Citterio

«La rassegna teatrale estiva ospitata nel parco Sartirana rappresenta un appuntamento molto atteso da chi trascorre l’estate in città -afferma l’assessore alla Cultura Sara Citterio-. Anche per il 2026 abbiamo voluto proporre un calendario ricco e trasversale, mantenendo la totale gratuità degli spettacoli e offrendo appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età. Attraverso linguaggi diversi, dal teatro comico al racconto civile, passando per musica e spettacoli per famiglie, vogliamo continuare a promuovere la cultura come occasione di incontro, svago e crescita collettiva».