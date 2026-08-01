Si è alzato giovedì 23 luglio, con l’esibizione dei “Sismica”, duo che ha fatto ballare il pubblico nell’area per gli spettacoli itineranti tra le vie alla Porada ed Ancona a Seregno, il comparto in zona Porada che accoglie annualmente il luna park in coincidenza con la sagra di Santa Valeria, il sipario sul Seregno Sound Festival, tradizionale iniziativa proposta nel cuore dell’estate da Tipico Eventi. Dopo il primo weekend di attività e la pausa dei primi tre giorni della settimana corrente, la programmazione è ripresa giovedì 30 luglio, con i “Vallanzaska”. Il giorno dopo, invece, il palco è stato monopolizzato da “Voglio tornare negli anni 90”, live show che ha ormai conquistato ovunque il favore del pubblico.

Seregno Sound Festival: il programma fino al 9 agosto

Sabato 1 agosto, alle 21, sarà la volta della performance del gruppo “Azione Mutande”, cover rock che è forte di un repertorio capace di muoversi a trecentosessanta gradi nel mondo della musica. Domenica 2 agosto, al contrario, alle 21.30, la tribute band “Vascombriccola” porterà all’attenzione degli spettatori un tributo a Vasco Rossi, artista che non ha certo bisogno di presentazioni. L’ultimo fine settimana lungo inserito nel calendario comincerà successivamente giovedì 6 agosto, alle 21,30, con uno special guest da annunciare. Lo stesso copione caratterizzerà quindi la serata seguente, con avvio alle 22. Sabato 8 agosto, sempre alle 22, i “2000 in Spinta” eseguiranno le più celebri hit dagli anni duemila in avanti, un repertorio che solitamente è sempre apprezzato. Infine, domenica 9 agosto, alle 21.30, la ribalta toccherà a “Zona Cremonini”, tribute band di Cesare Cremonini.

Seregno Sound Festival: la soddisfazione degli organizzatori

«Siamo una realtà -spiegano gli organizzatori– che crede nel potere aggregante della musica e degli eventi dal vivo: ogni edizione porta con sé un’atmosfera nuova, fresca e coinvolgente, pensata per far vivere momenti di svago, condivisione e leggerezza. Il festival si distingue per la sua capacità di unire musica, spettacolo e convivialità in un’unica esperienza da vivere fino in fondo». L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per informazioni, scrivere una mail all’indirizzo tipicoeventi@gmail.com oppure telefonare al 392/ 8582486.