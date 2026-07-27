Musica padrona della scena mercoledì 29 luglio, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Seregno, con ingresso dal viale Edison. Piatto forte della serata, inserita nella programmazione della rassegna Suoni Mobili, saranno le “Geografie Mistiche”, esibizione che vedrà protagonisti Enzo Favata, al sax ed all’elettronica, e Mario Tozzi, voce, che proporranno un insolito mix tra musica e divulgazione scientifica, attraverso uno spettacolo che andrà all’origine fisica dei miti, delle magie e dei miracoli.

Musica: il canovaccio della performance

Gli spettatori potranno così conoscere da vicino Mario Tozzi, geologo, ricercatore, saggista e conduttore televisivo di programmi fortunati, come ad esempio “Sapiens-Un solo pianeta”, nonché il polistrumentista Enzo Favata, considerato dalla critica un infaticabile esploratore di suoni. I due veicoleranno un’interpretazione psicoanalitica, secondo la quale i miti nascono dalle esigenze di un io collettivo, che è in grado di prendere forma in ogni luogo del mondo e che non ha necessariamente legami con la realtà fisica. Anzi, secondo questa tesi, fenomeni apparentemente incomprensibili come quelli sotto la lente d’ingrandimento sono spiegabili e collocabili dal punto di vista scientifico, senza che si perda il fascino del racconto, con motivazioni vere e concrete.

Musica: Zandonella eseguirà il “Tantum Ergo”

L’esibizione di Favata e Tozzi sarà introdotta da una performance di Lorenzo Zandonella Callegher, musicista che nel quartiere Sant’Ambrogio è nato ed è cresciuto e che vanta tra l’altro un consolidato rapporto di collaborazione con la parrocchia locale. L’artista eseguirà infatti all’organo “Tantum Ergo”, inno liturgico in lingua latina. La rassegna Suoni Mobili, che ha recentemente portato in città una figura del calibro di Mariaa Siga a Santa Valeria, è stata ideata nel 2010 da Saul Beretta, su input del Consorzio Brianteo Villa Greppi.