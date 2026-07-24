“Riconoscersi per restare umani”: è il motto scelto dai responsabili del San Giuseppe di Brugherio per caratterizzare le rassegne teatrali 2026-2027 che porteranno nella sala di via Italia grandi interpreti della scena italiana che, oltre a divertire, inviteranno il pubblico a riflettere su tematiche di attualità.

Teatro, San Giuseppe di Brugherio dai grandi nomi: il 3 novembre apre la 46esima stagione di prosa

La 46esima stagione di prosa sarà inaugurata il 3 novembre da Ambra Angiolini, protagonista de “La misteriosa scomparsa di W” di cui curerà anche la regia. Il suo è uno dei tanti ritorni a Brugherio dove ha aperto la rassegna del 2024. Il 18 e 19 novembre Anna Valle e Gianmarco Saurino porteranno in città “Scandalo” di Ivan Cotroneo, il 20 e 21 gennaio sarà la volta di Massimiliano Gallo che in “Malinconico – Moderatamente felice” darà vita all’avvocato Vincenzo Malinconico, ispirato ai romanzi di Diego De Silva. Il cartellone proseguirà il 20 e 21 gennaio con Simone Cristicchi in “Franciscus il folle che parlava agli uccelli”, il 3 e 4 marzo con The Kitchen Company in “La cena dei cretini”, il 20 marzo con Antonio Milo e Adriano Falivene in “Giocatori” e sarà chiuso il 6 aprile da Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri interpreti de “Le nostre donne”.

Teatro, San Giuseppe di Brugherio dai grandi nomi: il ciclo Fuori Pista

Il ciclo Fuori Pista sarà aperto il 25 novembre da “Don Chisciotte – Tragicommedia dell’arte” di Stivalaccio Teatro e proseguirà il 12 gennaio con Ottavia Piccolo interprete di “Matteotti – Anatomia di un fascismo”, il 2 febbraio con Corrado D’Elia che con “Galileo, oltre le stelle” guiderà gli spettatori in un viaggio tra scienza, arte e libertà e sarà chiuso il 16 marzo da Paolo Rossi con l’operaccia satirica “Onora i padri e paga la psicologa” in cui, come in una seduta terapeutica, si racconterà alternando confessioni a ricordi dei suoi maestri.

Teatro, San Giuseppe di Brugherio dai grandi nomi: le marionette Carlo Colla&Figli

Dopo il successo del 2025 la compagnia di marionette Carlo Colla & Figli tornerà a San Giuseppe con Pinocchio, il personaggio di Carlo Collodi noto in tutto il mondo. Il tradizionale concerto gospel di Natale sarà affidato il 18 dicembre ad Arthur Gremillion & Friend Community Choir.