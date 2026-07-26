Si sono chiuse nei giorni scorsi le iscrizioni alla 46esima fiaccolata di Robbiano, appuntamento ormai entrato nella tradizione dell’oratorio San Luigi. A prendere parte all’impresa saranno circa settanta ragazzi, chiamati a percorrere in staffetta 300 chilometri dalla collegiata di San Michele Arcangelo, sopra Trento, fino a Robbiano. Il tragitto attraverserà il passo del Tonale, la valle del lago d’Iseo e la bergamasca. La partenza è prevista per il 5 settembre, mentre l’arrivo all’oratorio è fissato per il giorno successivo. Accanto ai giovani tedofori sarà impegnato anche un gruppo di circa trenta adulti di Robbiano, già al lavoro per definire le tappe e curare gli aspetti organizzativi e logistici.

Fiaccolata: il percorso sarà di quasi 300 chilometri



Lo scorso anno furono cento i partecipanti che, alternandosi tra corsa e cammino, coprirono quasi 300 chilometri portando la fiaccola dal santuario di Santa Maria del Monte Berico, a Vicenza, fino a Robbiano. Questa volta il percorso sarà leggermente più lungo: 300 chilometri esatti da affrontare senza interruzioni, di giorno e di notte. Come da tradizione, i tedofori saranno accompagnati da una decina di pulmini. Il rientro è atteso per la sera di domenica 6 settembre, quando saranno accolti all’oratorio con una grande festa conclusiva per celebrare l’impresa e rendere omaggio a tutti i partecipanti.