F1 a Monza: il FuoriGP torna dal 3 al 6 settembre, ecco dove

Il programma dettagliato sarà reso noto a fine agosto, in una conferenza stampa fissata per mercoledì 26: a una decina di giorni dal Gp d’Italia 2026 e a una mangiata dall’inizio degli eventi. Il FuoriGp a Monza è in programma da giovedì 3 a domenica 6 settembre, giorno della gara. Un grande palcoscenico urbano dedicato allo sport e ai motori, a musica, cultura, intrattenimento accessibile e partecipato. Che, oltre al capoluogo, coinvolgerà altri sette comuni intorno al Parco e all’Autodromo nazionale.

F1 a Monza: il FuoriGP torna dal 3 al 6 settembre, la mappa degli eventi in città

L’evento punta a coinvolgere cittadini, visitatori, tifosi, famiglie, turisti e anche attività commerciali, istituzioni e stakeholder del territorio. A realizzare il progetto del Comune di Monza, è la RTI formata da T Project Group Sinapps, Unconventional Events e Chocolat Pubblicità, realtà specializzate in comunicazione integrata, eventi e attivazioni territoriali, già organizzatori di Monza FuoriGP nell’edizione 2025.

Da piazza Trento Trieste comincia a disegnarsi la mappa dei luoghi che in città ospiteranno il calendario.

F1 a Monza: il FuoriGP torna dal 3 al 6 settembre, la musica

Piazza Cambiaghi conferma la vocazione musicale e – dopo i concerti dell’anno passato (Jake la Furia e Rovazzi) propone ogni sera l’area Kiss Kiss Way a cura dell’omonima radio con artisti e cantanti sul palco.

Intrattenimento musicale anche in piazza Roma: all’arengario c’è Radio 105 che alternerà con serate Open Mic aperte al pubblico e momenti di Jazz in piazza.

F1 a Monza: il FuoriGP torna dal 3 al 6 settembre, la Notte Bianca dei motori

Ogni sera del weekend, il centro di Monza resterà “aperto” con la Grid Night, ovvero La Notte Bianca organizzata lungo via Vittorio Emanuele, via Italia e via Carlo Alberto. Qui negozi, locali e attività potranno restare aperti fino a tardi e condividere iniziative per valorizzare la sinergia tra la manifestazione, i visitatori e i presidi commerciali del territorio. Obiettivo: “Trasformare la città in un grande spazio di incontro tra musica, convivialità, shopping, food experience e intrattenimento”, spiega una nota.

F1 a Monza: il FuoriGP torna dal 3 al 6 settembre, autismo e inclusione

Ai Boschetti Reali il village gastronomico e street food si allea per tutta la durata dell’evento con il Villaggio Bluemers, il progetto che opera nel campo della riabilitazione e del supporto per l’autismo. Qui oltre agli stand già apprezzati la scorsa stagione, apriranno laboratori, truccabimbi, gonfiabili, info point e area relax dedicati all’inclusione e al divertimento per tutta la famiglia.

Piazza Duomo oltre che cuore della città sarà anche motore inclusivo della manifestazione dedicato alle realtà di Monza Aut: qui sarà esposta Formula Aut, la monoposto di Formula 1 in scala 1:1 costruita dai ragazzi delle associazioni del territorio con Associazione Facciavista e Fondazione Bluemers ETS.

F1 a Monza: il FuoriGP torna dal 3 al 6 settembre, solidarietà

In tema di solidarietà, tra le principali novità del 2026 c’è la Camminata solidale by Maria Letizia Verga, un percorso di 5/10 km aperto a tutti nel cuore di Monza.

F1 a Monza: il FuoriGP torna dal 3 al 6 settembre, lo sport del territorio

Il palco istituzionale di piazza Trento e Trieste darà ampio spazio come tradizione alla presentazione delle squadre del territorio che militano in serie A, alle realtà sportive che organizzano eventi di rilievo internazionale – su tutti l’Atp di tennis e l’Open femminile di Golf – e a associazioni sportive rappresentative del movimento del territorio, anche con atleti con disabilità.

F1 a Monza: il FuoriGP torna dal 3 al 6 settembre, i motori

E poi naturalmente ci sono i motori. Durante la tre giorni Monza parteciperà all’Italian Motor Week 2026, promossa dalla rete Città dei Motori per celebrare e valorizzare l’automobilismo italiano. Due gli appuntamenti: sabato 5 settembre la “Classic Cars Parade”, dedicata alle auto classiche, e domenica 6 settembre la “Supercars Parade”, riservata alle supercar.

Moto protagoniste della Motor Bikes Parade – Manico da Panico, delle evoluzioni del Moto Air Show in piazza Carducci e dell’esposizione di vespa storiche in via Vittorio Emanuele, in collaborazione con il Vespa Club di Monza.

F1 a Monza: il FuoriGP torna dal 3 al 6 settembre, la cultura

E la cultura con riflettori su L’Anello della Regina, a cura del Comitato Rievocazione Storica di Monza, e “Grand Prix 1966: quando l’Italia correva”, un racconto live con immagini d’epoca e le testimonianze di chi era presente alle riprese dello storico film girato a Monza nel 1966.

Fitta la proposta di mostre, produzioni artistiche e contenuti espositivi: un Museo Diffuso di Motorsport con cimeli, oggetti storici e fotografie d’archivio, ospitato in diversi luoghi centro città.

F1 a Monza: il FuoriGP torna dal 3 al 6 settembre, i turisti

Durante il weekend del Gran Premio sarà rafforzato anche il sistema di accoglienza dei turisti con punti informativi in via Arosio, davanti alla Stazione FS, e dietro in piazza Castello. Poi in via Italia, all’angolo con piazza Roma, nel gazebo di piazza Trento e Trieste, all’Autodromo Nazionale di Monza e all’Infopoint del Parco. Prevista distribuzione assistita del programma e un calendario di visite guidate in italiano e in inglese. Per accompagnare tifosi, visitatori e residenti non solo alla partecipazione agli eventi ma anche alla scoperta del centro storico, della Villa Reale e dei Giardini Reali.

I tifosi e i turisti, ma anche i brianzoli, potranno scoprire “I Tesori di Monza”, passeggiata nel centro storico tra le tracce della Modica romana e della Modoetia medievale – ma anche della cappella espiatoria – con appuntamenti anche in inglese ed eventi dedicati anche ai bambini.

La promozione di Monza FuoriGP raggiungerà anche Milano attraverso una campagna sul circuito Digital MetroGate: dal 31 agosto al 6 settembre 2026, 33 schermi digitali saranno attivi nelle stazioni della metropolitana di Duomo, San Babila, Porta Garibaldi, Montenapoleone, Cairoli, Cordusio e Cadorna, con una stima di 789.367 contatti.