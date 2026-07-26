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Formula 1, Norris vince il Gran Premio di Ungheria. Le Ferrari si fermano ai piedi del podio

Il campione del mondo in carica ha preceduto sul traguardo Verstappen ed Antonelli. Quarto Leclerc e quinto Hamilton, in un weekend deludente per la scuderia di Maranello
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Formula 1 2026 Gran Premio Ungheria
Il podio del Gran Premio (Fabio Vegetti)

L’exploit del campione del mondo in carica. Lando Norris, al volante della sua McLaren, si è aggiudicato il Gran Premio di Ungheria, precedendo sul traguardo Max Verstappen su Red Bull e Kimi Antonelli su Mercedes. Weekend amaro per le Ferrari, che si sono fermate ai piedi del podio, con Charles Leclerc quarto, davanti a Lewis Hamilton.

Formula 1: Hamilton penalizzato di cinque secondi

L’iridato, sul circuito dell’Hungaroring, ha preso in mano le redini della corsa dopo un contatto tra il suo compagno di scuderia Oscar Piastri e Carlos Sainz su Williams, che gli ha permesso l’agognato sorpasso. Lo stesso Oscar Piastri è stato poi obbligato al ritiro, con Lando Norris che ha conservato la testa davanti a Max Verstappenn e Kimi Antonelli. Nel tentativo di approdare sul podio, Lewis Hamilton ha spinto troppo sull’acceleratore nella pit-lane e si è visto infliggere cinque secondi di penalità, che hanno consentito a Charles Leclerc di soffiargli la quarta piazza.

Formula 1: Antonelli guida la classifica generale

In classifica, Kimi Antonelli ha mantenuto il primo posto con duecentodiciannove punti, davanti a Lewis Hamilton, issatosi a centosessantanove lunghezze, mentre terzo è George Russel su Mercedes, con centosessanta punti.

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