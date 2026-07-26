L’exploit del campione del mondo in carica. Lando Norris, al volante della sua McLaren, si è aggiudicato il Gran Premio di Ungheria, precedendo sul traguardo Max Verstappen su Red Bull e Kimi Antonelli su Mercedes. Weekend amaro per le Ferrari, che si sono fermate ai piedi del podio, con Charles Leclerc quarto, davanti a Lewis Hamilton.

Formula 1: Hamilton penalizzato di cinque secondi

L’iridato, sul circuito dell’Hungaroring, ha preso in mano le redini della corsa dopo un contatto tra il suo compagno di scuderia Oscar Piastri e Carlos Sainz su Williams, che gli ha permesso l’agognato sorpasso. Lo stesso Oscar Piastri è stato poi obbligato al ritiro, con Lando Norris che ha conservato la testa davanti a Max Verstappenn e Kimi Antonelli. Nel tentativo di approdare sul podio, Lewis Hamilton ha spinto troppo sull’acceleratore nella pit-lane e si è visto infliggere cinque secondi di penalità, che hanno consentito a Charles Leclerc di soffiargli la quarta piazza.

Formula 1: Antonelli guida la classifica generale

In classifica, Kimi Antonelli ha mantenuto il primo posto con duecentodiciannove punti, davanti a Lewis Hamilton, issatosi a centosessantanove lunghezze, mentre terzo è George Russel su Mercedes, con centosessanta punti.