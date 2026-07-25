Ginnastica: Ghislanzoni Gal vince il Gold Star 2026 a Meda

Al Palameda che in questo fine settimana ospita i Campionati italiani assoluti di artistica (maschile e femminile) nella mattinata di sabato, 25 luglio, si è disputata la terza e ultima tappa del circuito Gold Star 2026 di ginnastica artistica, il torneo a squadre dedicato alla categoria Allieve.

A conquistare la vittoria è stata la società Ghislanzoni Gal (Anna Angioletti, Giada Migliucci, Maddalena Rusconi, Camilla Pia Giussani), prima con il totale complessivo di 215.975; quindi hanno completato il podio Vertigo Roma (Giulia Allegrezza, Angelica Bianchi, Maria Viola Panarella, Joy Medici), in seconda posizione GinnasticAprilia (Arianna Geracitano, Demetra Iencinella, Alessandra Georgyana Mihai, Noemi Massarelli, Gaia Visentin) terza classificata.

Ginnastica: Ghislanzoni Gal vince il Gold Star, i risultati di Lissone e Arcore

La Gal Lissone si è posizionata al sesto posto (Sveva Campari, Cloe Morandi, Sara Dei Rossi, Alessia Greco) con punti 199.550 e la Casati Arcore (Marta Aquino, Melissa Crivalli, Marisol Peruzzetto) al dodicesimo con 190.975 punti. Per quanto riguarda la classifica generale di campionato, la Ghislanzoni Gal di Lecco si è aggiudicata anche il titolo di un torneo che, prima della gara disputata a Meda, aveva fatto tappa a Jesolo (29 marzo) quindi a Treviglio (31 maggio – Coppa Campioni al Palafacchetti).

Anche quella di Meda, ultima decisiva tappa del Campionato Gold Star, è stata una gara emozionante, combattuta fino all’ultimo esercizio e affrontata dalle atlete affiliate alle società Gal Lissone e Casati Arcore con grande maturità, concentrazione e determinazione.

Ginnastica: Gold Star 2026, la soddisfazione di Gal Lissone

“Per quanto ci riguarda – commenta Christian Brenna, presidente della Gal Lissone – resta la soddisfazione per una crescita evidente e per una squadra che ha dimostrato carattere, qualità tecniche e capacità di reagire alle difficoltà. Sulle pedane si è visto un gruppo di calore, in costante crescita e pronto ad affrontare i futuri impegni anche con il proposito di salire sul podio”.