F1, Gp d’Ungheria: Norris in pole, dietro di lui Leclerc e Piastri

Sarà Lando Norris su McLaren domenica 26 luglio a partire dalla pole position al Gran premio di Ungheria di Formula 1, con il tempo di 1:17.207. Al termine delle qualificazioni – ma poi molte cose sono cambiate – era passato dal traguardo di una manciata di centesimi davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton che ha chiuso le qualificazioni con il tempo di 1:17.219. Alle loro spalle per la gara sul circuito di Hungaroring, l’altra Ferrari di Charles Leclerc (1:17.445) e quindi la Mercedes guidata da Kimi Antonelli, che ha chiuso con il tempo di 1:17.479.

In terza linea con Oscar Piastri ancora su McLaren, in quinta posizione con 1:17.684, seguito da Max Verstappen sesto con 1:17.725. A chiudere le prime dieci posizioni George Russel su Mercedes (1:17.760), la Red Bull di Isack Hadjar (1:17.856), Arvid Lindblad su Racing Bull con 1:18.281 e infine Nicolas Nico Hülkenberg su Audi con 1:18.686.

F1, Gp d’Ungheria: Norris in pole, penalizzati Hamilton e Antonelli

Così fino alle sentenze dei giudici di gara, che hanno penalizzato Kimi Antonelli di tre posizioni per l’eccessiva velocità di fronte alla bandiera gialla durante le prove (quindi parte dalla settima posizione), così come Hamilton scivola fino alla quinta posizione per avere ostacolato Oscar Piastri.

Quindi sull’asfalto ungherese alle 15 si presenteranno nell’ordine Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, Russel, Antonelli, Hadjar, Lindblad, Hulkenberg e a seguire gli altri. Il circuito avrà come protagonisti al mattino anche la Formula 3 alle 8.40 su 24 giri, la Porsche Supercup alle 10.10 su 16 giri e la Formula 2 alle 11.25 su 47 giri. La F1 corre sulla distanza di 70 giri.