Monza: piscine gratis ad agosto per gli over 67 della città, dove e orari

Basterà il documento di identità agli Over 67 di Monza per nuotare gratuitamente nelle piscine comunali per tutto il mese di agosto. Confermata per il 2026 l’iniziativa con cui il Comune intende promuovere il benessere e l’attività fisica per chi resta in città. Gli over 67 residenti a Monza potranno accedere alle piscine del Centro Sportivo Triante, del Centro Natatorio “Pia Grande” e del Centro Sportivo NEI.

«I centri natatori mettono a disposizione luoghi accoglienti per la salute, il benessere e la socialità dei cittadini, soprattutto per chi resta in città nei mesi estivi – spiega l’assessore allo Sport Viviana Guidetti – Con la gratuità per gli over 67 confermiamo la volontà di promuovere uno sport accessibile e diffuso, disponibile per raggiungere ogni fascia d’età»

Monza: piscine gratis ad agosto per gli over 67 della città, Triante e “Pia Grande”

Il Centro Sportivo Triante è in via Pitagora 12. Sarà accessibile dall’1 al 31 agosto. Nella vasca coperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30 e dalle 18 alle 20, mentre il sabato e la domenica l’orario sarà continuato dalle 9.30 alle 19. La vasca scoperta segue un orario continuato dalle 10 alle 19 nei giorni feriali, mentre il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 19.

Aperto tutto agosto anche il Centro Natatorio “Pia Grande”, in via Murri 37. La vasca coperta di 33 metri è aperta dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15; sabato dalle 9 alle 13; domenica dalle 9 alle 19. La vasca coperta di 25 metri è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 20. Sabato dalle 13 alle 19. La laguna estiva e l’area solarium saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20. Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19.

Monza: piscine gratis ad agosto per gli over 67 della città, al Nei solo due giorni prima dei lavori

La piscina del Centro Sportivo Nei, in via Enrico da Monza 6, sarà disponibile nei giorni 1 e 2 agosto dalle 9 alle 18, mentre nelle settimane successive saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria.