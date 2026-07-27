Ci sono uomini che, anche dopo aver lasciato il servizio, continuano a rappresentare un’idea. Il Comandante Alfa, nome di battaglia dietro il quale per quasi cinquant’anni si è celata l’identità di Antonio, nato a Castelvetrano nel 1951 e tra i fondatori del Gis, il Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri, era uno di questi. Protagonista di alcune delle pagine più delicate della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, dalla rivolta del supercarcere di Trani alla protezione del magistrato Nino Di Matteo, aveva operato anche nei principali teatri internazionali, dall’Afghanistan all’Iraq, dalla Bosnia al Kosovo. Tra i carabinieri più decorati d’Italia, aveva scelto, una volta conclusa la carriera operativa, di trasformare quell’esperienza in un patrimonio da condividere, raccontando ai giovani il valore della disciplina, della responsabilità e del servizio.

Nei giorni scorsi il Comandante Alfa è morto, lasciando un vuoto non soltanto nell’Arma dei Carabinieri, ma anche tra le migliaia di persone che avevano avuto modo di ascoltarlo nelle sue conferenze o di leggere i suoi libri. Tra questi incontri resta anche quello che raccontiamo qui sotto: una testimonianza che oggi assume il valore di un’eredità morale.

Era il 18 aprile 2026 quando il Comandante Alfa inaugurò l’Accademia che portava il suo metodo. Più che un evento, fu una lezione di vita. Nessuna retorica da caserma, nessuna ostentazione da eroe. Solo il racconto di chi aveva trascorso una vita nei luoghi dove gli errori non concedono una seconda possibilità. Parlava con la calma di chi non aveva bisogno di alzare la voce per essere ascoltato. E il silenzio della sala valeva più di qualsiasi applauso. Tra i concetti che ripeteva con maggiore convinzione ce n’era uno destinato a rimanere impresso: «Non esiste coraggio senza paura». Una frase semplice solo in apparenza. Perché, spiegava, il coraggio non consiste nel non avere paura, ma nell’imparare a governarla. È lì che si misura una persona, prima ancora di un soldato.

Il suo intervento ruotava attorno a parole oggi quasi fuori moda: disciplina, responsabilità, preparazione, controllo mentale. Non come formule da manuale, ma come strumenti concreti per affrontare il lavoro e la vita. La leadership, sosteneva, non si conquista con i gradi o con i titoli, ma con l’esempio. E l’esempio, per definizione, non si può improvvisare. L’Accademia nasceva proprio con questo obiettivo: formare persone prima ancora che professionisti. Insegnare che il talento, senza metodo, serve a poco e che nessuno vince da solo. Fiducia, rispetto e spirito di squadra erano, per lui, molto più che slogan: erano le condizioni indispensabili per affrontare le situazioni più difficili. Rilette oggi, dopo la sua scomparsa, quelle parole acquistano un significato ancora più profondo. Perché il Comandante Alfa ha trascorso una vita a insegnare che la forza non è assenza di fragilità, ma capacità di affrontarla. Ed è probabilmente questa la lezione più preziosa che lascia a chi lo ha conosciuto e a chi continuerà a leggere le sue pagine.

Manuela Bresciani