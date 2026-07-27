Sono iniziati nei giorni scorsi gli interventi di manutenzione e rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio comunale di Giussano. I lavori, già avviati nelle frazioni di Robbiano e Birone, proseguiranno nelle prossime settimane e interesseranno progressivamente altre zone del capoluogo e delle frazioni, secondo il piano predisposto dall’amministrazione Citterio. Particolare attenzione sarà riservata agli attraversamenti pedonali, alle intersezioni e agli stop, elementi essenziali per regolare la circolazione e rendere più riconoscibili i punti nei quali automobilisti, pedoni e ciclisti devono prestare maggiore attenzione.

Segnaletica stradale: maestranze già al lavoro a Birone e Robbiano



Gli interventi interesseranno inoltre gli stalli riservati alle persone con disabilità, le piste ciclabili e tutti i tratti della viabilità nei quali è necessario ripristinare una segnaletica più visibile. Il rifacimento delle linee e dei simboli stradali punta quindi a rendere più leggibili le indicazioni e a tutelare tutti gli utenti della strada. Come detto, le prime opere riguardano Robbiano e Birone, dove sono in corso il ripristino e il rifacimento della segnaletica presente lungo le strade. Nei prossimi giorni il programma sarà esteso anche ad altri comparti del territorio, individuati sulla base delle priorità definite dagli uffici competenti. L’obiettivo è intervenire nei punti in cui la segnaletica deve essere resa nuovamente più chiara e visibile, così da migliorare la sicurezza della circolazione e degli spostamenti quotidiani. Il piano sarà portato avanti in modo progressivo fino a coinvolgere l’intero territorio comunale. Ulteriori interventi sono già previsti nelle prossime settimane, con l’obiettivo di completare il piano di manutenzione sull’intero territorio comunale.

Segnaletica stradale: le aspettative di Citterio e Ceppi

«Proseguiamo con continuità nella manutenzione della segnaletica orizzontale perché una segnaletica chiara e ben visibile rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza stradale e per la tutela di tutti gli utenti della strada. Si tratta di un’attività di manutenzione essenziale, che contribuisce a rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani e a migliorare la qualità della viabilità cittadina», hanno riferito il sindaco Marco Citterio e l’assessora alla Sicurezza Paola Ceppi. Il rifacimento della segnaletica, già avviato a Robbiano e Birone, proseguirà dunque nelle altre zone del Comune per rendere più visibili attraversamenti, stop, stalli e piste ciclabili e aumentare la sicurezza.