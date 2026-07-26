Catena di solidarietà per aiutare i gatti accolti dall’associazione Cani & Mici per Amici dopo i danni causati dalla grandine. Il sodalizio sta ricevendo aiuti soprattutto da privati ma anche da attività del territorio che, appreso l’appello lanciato dai referenti dell’associazione che si occupa dei gatti randagi e delle colonie feline di molti Comuni, hanno deciso di fornire materiali e beni per non lasciare soli gli amici a quattrozampe.

Cani & Mici per Amici: l’elenco dei ringraziamenti

Un’immagine dei danni provocati dalla grandine

«Questi giorni sono stati difficili per la grande amarezza dopo aver visto distrutti i tetti delle casette dei mici e la nostra tettoia… oltre ai cassoni dove abbiamo tutto il materiale, ma qualcosa di bello c’è stato –fanno sapere-. Qualche riparazione da parte dei nostri volontari, in particolare Marco che è intervenuto subito, e le donazioni che hanno permesso di acquistare i tetti che arriveranno in questi giorni. Un grazie speciale a Val Madferit Yellnikoff, Edoardo Tomasetto e Antonia Colombo, Maria Grazia Orlandini, Maria Luigia Rovelli, Rebecca Rovelli, Elisa Francesca Sormani, Nicoletta Bruni, Laura Franzoni, Valentina Frigerio, Mauro Carlo Silva, Giovanni Cusmano, Patrizia Patty Sabatini. Abbiamo acquistato le prime dieci onduline al momento, poi seguiranno i pali, altro materiale e i lavori».

Cani & Mici per Amici: le indicazioni per le possibili donazioni

Un’altra immagine dei danneggiamenti

La grandinata che si abbattuta sulla Brianza aveva causato danni importanti all’oasi felina di Seregno: due cassapanche rotte, contenitore Keter rotto, una delle due pensiline rotte, tettoie sfondate, ciotole, lettiere e palette distrutte. Tutto acquistato con fatica negli ultimi due anni dai volontari che hanno lanciato un appello, non rimasto inascoltato: «Dobbiamo acquistare tutto, ma non abbiamo i fondi per farlo… La priorità la diamo sempre alle cure dei mici e abbiamo già molti debiti con i veterinari. Però, dobbiamo per forza ripristinare tutto per i nostri miciotti, Per chi volesse aiutarci, per noi e per loro fa una grande differenza!». Per le donazioni: Bonifico BANCO BPM, Iban IT96L0503433272000000000403, intestato a Cani e Mici per Amici, PayPal caniemiciperamici@gmail.com. L’associazione Cani & Mici per Amici si occupa di cura e sostentamento agli amici a quattro zampe meno fortunati, quelli che sono per strada e accolti nelle colonie feline. Grazie ad instancabili volontari, e alle donazioni, pensano a cibo, cure veterinarie e a dare una vita migliore a tanti felini. A Seregno, l’oasi creata dal sodalizio è un luogo speciale. Il pesante maltempo di luglio ha causato danni alla struttura, ma tutti possono dare un contributo per restituire sorrisi ai piccoli ospiti.