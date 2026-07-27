Cornate d’Adda: fingono di non essere in casa perché hanno 275 chili di droga

Maxi sequestro di droga: oltre 275 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti oltre a 12milia euro in contanti, somma ritenuta provento di attività di spaccio è stata sequestrata a Cornate d’Adda dai Carabinieri della Stazione di Bernareggio insieme ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vimercate, che hanno arrestato un ventisettenne residente a Cremona e una ventenne residente a Telgate, entrambi italiani, in quanto ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cornate d’Adda: arrestati due giovani italiani, la donna è al sesto mese di gravidanza

Una attività originata da un controllo dopo una segnalazione generata dal sistema telematico “Alert Alloggiati” che indicava la presenza delle due persone, successivamente arrestate, in un’abitazione adibita a locazione breve.

A carico della ragazza risultava pendente un provvedimento di rintraccio in quanto testimone, parte offesa, inerente a un altro fatto. Arrivati all’immobile per accertamenti, i militari si sono insospettiti in quanto i due avrebbero “simulato la propria assenza” per evitare il controllo. I militari hanno quindi reperito le chiavi d’accesso dal proprietario della struttura e hanno perquisito il locale trovando lo stupefacente e il denaro. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo, a Monza, mentre per la donna, al sesto mese di gravidanza, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.