Monza: luce nuova nel sottopasso di via Rota, stop al traffico per una notte

A Monza venerdì sera chiude al traffico il sottopasso di via Rota, che da Azzone Visconti e dal centro porta verso est superando la ferrovia: stop dalle 22 del 24 luglio alle 7 di sabato 25 luglio, e comunque fino a fine lavori, per l’intervento di riqualificazione dell’intero impianto di illuminazione. Il Comune lo annuncia come “revamping completo”: prevista la sostituzione delle 56 lampade al neon con nuovi “corpi illuminanti a led che garantiranno un’illuminazione più mirata ed efficiente“. Per questo sarà vietato il passaggio ai veicoli.