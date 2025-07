Fleximan in azione a Briosco. Il metalmeccanico che ha distrutto parecchi dispositivi per la rilevazione della velocità delle vetture in Veneto sembra aver trovato un emulo nel cuore della Brianza. Nei giorni scorsi, infatti, sul territorio brioschese sono stati abbattuti tre dei quattro autovelox, installati dall’amministrazione comunale nelle arterie maggiormente esposte al rischio che gli automobilisti corrano troppo. Il solo rimasto in piedi è quello in via Medici, favorito dal fatto di essere sorvegliato da una videocamera, che evidentemente non è sfuggita all’attenzione dell’autore del vandalismo, mentre sono finiti al suolo quello tra le vie Donizetti e Pascoli ed i due posizionati in differenti punti della via Verdi.

Autovelox: l’amarezza del primo cittadino

«Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri -ha spiegato il sindaco Antonio Verbicaro, che martedì 1 luglio è anche intervenuto in diretta nel merito sugli schermi televisivi di Rete 4-. In questi giorni, comunque, provvederemo a ricollocarli». Il primo cittadino non ha nascosto il disappunto: «Avevo raccomandato alla ditta la massima circospezione, poiché sappiamo come questi dispositivi siano spesso presi di mira. Invece, erano stati installati con il biadesivo. Anche un semplice appoggio, così, avrebbe rischiato di farli cadere…».