Monza: ancora due arresti per spaccio davanti alla stazione

Polizia di Stato e Polizia Locale di Monza ancora una volta unite nella lotta allo spaccio alla stazione ferroviaria del capoluogo brianzolo. Lunedì 24 marzo gli agenti hanno arrestato un pusher colto in flagranza di reato nei giardini davanti allo scalo, in via Arosio. Un secondo spacciatore è stato fermato il giorno successivo, martedì 25 marzo, nella medesima zona. Il primo spacciatore, già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato nel pomeriggio di lunedì al 112 in quanto si avvicinava a diversi passanti offrendo loro stupefacenti.

Monza: spaccio davanti alla stazione, l’operazione congiunta Polizia di Stato-Polizia locale

Dalla centrale operativa della Questura è stata diramata una nota alle Volanti e a equipaggi del Pronto Intervento Rapido Motociclisti della Polizia Locale di Monza. Questi ultimi, “agganciato” il sospettato all’altezza di via Cavour, dove avrebbe ceduto della droga a un’altra persona, hanno immediatamente effettuato una segnalazione alle Volanti consentendo loro di fermare il presunto pusher, un egiziano 24enne irregolare in Italia. Il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Monza.

Monza, arresto per spaccio: cede droga davanti alla fermata del bus di corso Milano

Martedì 25 marzo è avvenuto il secondo arresto, anche in questo caso di un egiziano, classe 1995, in corso Milano, nei pressi della fermata dell’autobus, colto a cedere un involucro nelle mani di un altro ragazzo, presumibilmente italiano, per il corrispettivo di 5 euro. Sottoposto a perquisizione personale gli sono stati trovati addosso due involucri di cellophane con circa 27 grammi di hashish complessivi. E’ stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale per aver spintonato più volte i poliziotti per cercare di darsi la fuga. Dopo la convalida dell’arresto, in quanto irregolare in Italia, il Questore ha disposto il collocamento al Centro permanenza rimpatri di Milano per il definitivo allontanamento dal Paese mentre per il 24enne è stato ordinato l’allontanamento dal territorio italiano entro 7 giorni.