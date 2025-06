Un grande volume fotografico per ripercorrere in compagnia di Domenico Flavio Ronzoni passato, presente e futuro del fiume delle Brianze, il Lambro: i suoi luoghi, la sua storia, i progetti di valorizzazione e tutela di un tesoro naturale. È il nuovo volume in vendita nella sede del Cittadino (viale della Repubblica 160 B, Lissone) grazie alla collaborazione della nostra testata con l’altrettanto storico editore brianzolo, Bellavite di Missaglia. Il libro di 200 pagine con un ricco repertorio di immagini, è disponibile con lo sconto del 50% del prezzo di copertina: solo 17 euro e non 35.

Il Lambro, dalla sua sorgente fino allo sfociare nel Po, la sua storia, i mulini che si incontrano lungo il corso del fiume e il Parco Regionale, che sul fiume e per il fiume è stato costruito. Un libro che parla anche attraverso le emozioni suscitate dalle immagini. L’occasione per la pubblicazione di “Lambro. Acque di Brianza”, nel 2005, era importante: testimoniare la rinascita del corso d’acqua dopo i decenni di “morte biologica” provocata dagli scarichi industriali.

Lambro. Acque di Brianza di Domenico Flavio Ronzoni

La rinascita del Lambro: i primi vent’anni di recupero biologico e ambientale

“Trent’anni fa (a metà degli anni Settanta, ndr) si parlava del Lambro come di un fiume biologicamente morto ed effettivamente le schiume che si vedevano galleggiare nel suo letto e gli odori nauseabondi che spesso esalavano le sue acque ne fecero un caso nazionale, quasi un simbolo dell’inquinamento e delle peggiori nefandezze che si potessero compiere nei confronti del territorio – si leggeva sulla quarta di copertina -. Negli ultimi vent’anni molto è stato fatto per sanare quella gravissima situazione di degrado e l’ambiente del fiume e della sua valle appare in molti tratti decisamente migliorato, anche se non mancano le difficoltà e le resistenze per poter procedere con maggior decisione verso il totale disinquinamento“.

Era, insomma, il momento per raccontare in un libro che è allo stesso tempo una radiografia scientifica e un excursus sociale e ambientale “la geografia e la storia, ma anche la realtà e le prospettive di quelle strutture che si propongono di recuperare e valorizzare un ambiente troppo a lungo martoriato. Questo volume, senza voler nascondere i lati negativi, vuole proporsi ai lettori in una dimensione ottimistica, aperto alla speranza che i segnali positivi registrati in questi ultimi vent’anni, grazie all’impegno di enti, associazioni e privati cittadini, possano essere incrementati”. Così da poter tornare a dire, come un tempo lontano, “ciar cumè l’aqua del Lamber“.

