Monza, strani movimenti davanti alla stazione: 26enne arrestato per spaccio

Arresto di un 26enne originario del Gambia nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Monza: l’uomo è stato colto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti di una Volante di Monza impegnati in servizi di controllo. I poliziotti, dopo la segnalazione si sono appostati in corso Milano per poter controllare i movimenti di un gruppo di ragazzi nei giardini di piazza Arosio.

In particolare hanno notato il 26enne fare avanti e indietro all’interno della piazza, guardandosi intorno con fare guardingo e agitato. Poco dopo, gli si è avvicinato uno sconosciuto che, verosimilmente in cambio di una banconota, avrebbe ricevuto qualcosa in cambio.

Monza, un 26enne arrestato per spaccio in zona stazione: addosso aveva 35 grammi di hashish

Immediatamente, i poliziotti, dopo un breve tentativo di fuga hanno bloccato il presunto spacciatore, regolare sul territorio nazionale, che avrebbe consegnato spontaneamente una banconota da 10 euro accartocciata, dichiarando però di non aver ceduto sostanza stupefacente. Perquisito all’interno degli uffici della Questura gli sono stati trovati addosso circa 35 grammi di hashish oltre che 225 euro in banconote di piccolo taglio. Il è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sottoposto a rito direttissimo l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora a Monza.