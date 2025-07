Giussano, con una mazza in auto: 35enne denunciato dai carabinieri

Sette persone sono state segnalate dai carabinieri della Compagnia di Seregno nell’ambito di un servizio per la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio e allo spaccio avvenuto nella serata di lunedì 30 giugno. Impegnati i militari delle Stazioni di Giussano e Verano Brianza che hanno inoltre ritirato due patenti di guida, elevato tre contravvenzioni al codice della strada e segnalato una persona in via amministrativa per ubriachezza in luogo pubblico.

Complessivamente sono stati fermati e sottoposti a controllo oltre 30 veicoli e sono state identificate 60 persone. A Giussano sono stati segnalati alle Prefetture competenti cinque ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni, tutti residenti in Brianza perché, all’esito dei controlli, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marjuana per uso personale.

Mazza in auto a Giussano: il controllo dei carabinieri e la denuncia

Sempre a Giussano i carabinieri della Sezione Radiomobile di Seregno hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 35enne italiano per porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto sulla sua auto è stata rinvenuta una mazza da baseball di cui non è stato in grado di giustificare il possesso e che è stata sottoposta a sequestro. A bordo del veicolo c’erano due cittadini di origine venezuelana di 24 e 18 anni denunciati per violazione degli obblighi inerenti il soggiorno sul territorio nazionale.

A Verano, invece, due persone, un 37enne e un 38enne, residenti anch’essi in Brianza, sono stati segnalati all’Autorità amministrativa per detenzione di due dosi di hashish per consumo personale. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. A due dei soggetti segnalati come assuntori è stata ritirata la patente di guida visto che sono stati fermati mentre erano al volante. La Prefettura valuterà l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della sospensione del titolo. Infine, sempre a Verano, un 52enne è stato sanzionato per manifesta ubriachezza.