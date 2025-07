Le strisce blu a Monza sono una fonte di «ingiustizia sociale» per parecchi cittadini: ne è convinto Stefano Galbiati della Lista Allevi che nell’ultimo consiglio comunale ha denunciato quelle che considera discriminazioni nei riguardi di chi risiede nelle vie a ridosso delle zone a pagamento in cui il parcheggio è rimasto libero.

Strisce blu a Monza, l’attacco della Lista Allevi e la difesa dell’assessore

«A San Biagio e attorno a via Sempione è diventato ancora più impossibile trovare uno stallo – ha spiegato – mentre chi abita a pochi metri di distanza può sostare pagando 25 euro l’anno per quello che, di fatto, è un garage a cielo aperto. È una profonda ingiustizia anche per chi lavora da quelle parti e paga 40 euro al mese».

«Sto ricevendo tutti i cittadini che mi scrivono – ha risposto l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – stiamo cercando per ciascuno di loro soluzioni flessibili grazie alla possibilità data a Monza Mobilità di stipulare convenzioni con i privati».