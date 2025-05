Monza, sosta a pagamento intorno alla Villa reale: ecco le regole

Il conto alla rovescia sta per scattare: tra poco meno di tre settimane le strisce blu si estenderanno in tutta la zona di particolare rilevanza urbanistica numero 5, che copre buona parte delle vicinanze della Villa reale di Monza, individuata dalla giunta Pilotto. Da martedì 3 giugno, come prevede l’ordinanza pubblicata nei giorni scorsi, si pagherà per parcheggiare su entrambi i lati di via Damiano Chiesa, su quelli pari delle vie Verdi e Matteo da Campione, su quello dispari di via Sacconi, lungo gli interi tracciati delle vie Mosè Bianchi, Dante e Tomaso Grossi che comprendono anche stalli ora a disco orario. I nuovi posteggi a pagamento si aggiungeranno a quelli attivati a marzo nel controviale di via Boccaccio, lungo la mura del Parco, nel tratto terminale di viale Petrarca e nelle limitate porzioni di viale regina Margherita in cui fino a quel momento si poteva sostare liberamente.

Monza, sosta a pagamento intorno alla Villa reale dal 3 giugno

Nei prossimi giorni gli addetti di Monza Mobilità disegneranno le strisce blu e installeranno i parcometri. L’unica concessione fatta dall’amministrazione è la limitazione della fascia in cui gli automobilisti saranno costretti a mettere mano al portafogli: a differenza di quel che accade nelle altre zpru si pagherà dalle 8 alle 20, e non fino alle 24, di tutti i giorni, compresi i festivi. Dal 3 giugno la gratuità serale sarà estesa anche ai viali Boccaccio, Petrarca e Regina Margherita: la scelta, secondo la giunta, dovrebbe mantenere inalterata l’attrattività di Monza dopo le 20 ed evitare che i clienti di locali, bar e ristoranti puntino su città in cui la sosta è libera.

Monza, sosta a pagamento intorno alla Villa reale: le tariffe

La tariffa sarà 1,20 euro all’ora che salirà a 2,20 euro dopo la terza ora: il costo minimo della singola sosta sarà di 60 centesimi, ma chi si fermerà a lungo potrà optare per un forfait giornaliero di 11 euro. I residenti in città che hanno attivato l’app di Monza Mobilità potranno posteggiare gratuitamente per 59 minuti purché liberino lo stallo prima dello scoccare dei 60 minuti: chi abita nelle vie incluse nella zpru può chiedere un solo pass annuale del costo di 25 euro, chi vive in altri quartieri può acquistare sul sito di Monza Mobilità gli abbonamenti mensili, validi dal lunedì al venerdì, a 40 euro che salgono a 50 euro per i non residenti. Potranno, invece, parcheggiare gratuitamente i veicoli al servizio delle persone con disabilità muniti di contrassegno valido e quelli elettrici.

Dal primo maggio, intanto, in piazza Castello non vengono più riservati i posti agli abbonati che, quando trovano tutti gli spazi occupati, possono parcheggiare negli stalli blu delle vie Guarenti e Castelfidardo.