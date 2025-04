Avanzano le strisce blu a Monza e riducono al lumicino le speranze degli automobilisti di parcheggiare gratuitamente in parecchie strade a ridosso del centro: dal 3 giugno chi si sposta in macchina sarà costretto a pagare per sostare nelle vie Damiano Chiesa, Mosè Bianchi, Dante, sul lato pari delle vie Verdi e Matteo da Campione, su quello dispari di via Sacconi e su più tratti di via Tomaso Grossi.

Monza, altre strisce blu in zona centrale: è la zona Zpru 5 (Villa Reale)

L’operazione, votata dalla giunta Pilotto, completerà la regolamentazione dei posteggi in quella che è indicata come la zona di particolare rilevanza urbanistica numero 5, vale a dire quella nelle vicinanze della Villa Reale.

I parchimetri che saranno installati nelle prossime settimane si aggiungeranno a quelli attivati a marzo in via Boccaccio, nel secondo tratto di viale Petrarca e lungo tutto il viale Regina Margherita.

È facile prevedere che il provvedimento darà il via a una altra ondata di proteste da parte delle tante persone che lavorano in centro e che ogni mattina, contando su una buona dose di fortuna, sperano di trovare un buco libero da quelle parti.

Monza, altre strisce blu in zona centrale: gratis alla sera, le tariffe e gli abbonamenti

L’unica concessione accordata dall’amministrazione Pilotto sembra essere l’introduzione della tariffazione solo dalle 8 alle 20 con il mantenimento dei parcheggi gratuiti in tutta la zona tra le 20 e mezzanotte: fino al 3 giugno, però, la sera si continuerà a pagare nelle vie Boccaccio, Regina Margherita e Petrarca.

Durante la giornata si sborseranno 1,20 euro all’ora che saliranno a 2,20 euro dopo la terza ora: il costo minimo della singola sosta sarà di 60 centesimi mentre gli automobilisti potranno pagare un forfait giornaliero di 11 euro. I monzesi che hanno attivato l’app di Monza Mobilità potranno posteggiare gratuitamente per le fermate fino a 59 minuti: chi abita nelle vie incluse nella zpru potrà chiedere un solo pass annuale del costo di 25 euro, i residenti in altri quartieri potranno acquistare gli abbonamenti mensili, validi dal lunedì al venerdì, a 40 euro il cui prezzo salirà 50 euro per i non residenti: i tagliandi saranno disponibili sul sito di Monza Mobilità dal 15 maggio. Potranno, invece, parcheggiare gratuitamente i veicoli al servizio delle persone con disabilità muniti di contrassegno valido.

Monza, altre strisce blu in zona centrale: prevista l’asfaltatura in via Mosé Bianchi

Prima che scatti la tariffazione il Comune riasfalterà via Mosè Bianchi, fino all’incrocio con via Volta, via Grossi e alcuni tratti di via Dante.

«Completare l’attivazione di questa zpru – afferma l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – è un tassello importante per proseguire nel miglioramento della gestione della mobilità, favorendo una fruizione più ordinata e sostenibile degli spazi pubblici, con una particolare attenzione alle strade ad alta frequentazione. Abbiamo deciso di lasciare libera la sosta dalle 20 per mantenere inalterata l’attrattività della città nelle fasce serali, meno congestionate dal traffico».