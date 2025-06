Dalla Villa Reale al Nei: il pagamento dei parcheggi dalle 8 alle 20 che martedì 3 giugno entrerà in vigore nelle vicinanze della reggia entro l’estate dovrebbe essere esteso ai dintorni di via Enrico da Monza. La giunta Pilotto, nel frattempo, rimodulerà le agevolazioni per chi abita o lavora in centro.

Strisce blu a Monza, dal 3 giugno in zona Villa Reale poi al Nei: revisioni degli abbonamenti anche per il weekend

Le novità sono state annunciate venerdì 30 maggio dal vicensindaco Egidio Longoni e dall’assessora alla Mobilità Irene Zappalà: «La sosta a pagamento – ha spiegato quest’ultima – rientra in una riorganizzazione che tiene in particolare considerazione le esigenze dei residenti. Sono già stati chiesti oltre 200 pass che permettono di posteggiare nella zpru 5 con 25 euro l’anno».

Il confronto avviato con alcune associazioni di categoria porterà a una revisione degli abbonamenti mensili da 40 e 50 euro, ora validi dal lunedì al venerdì: «Nei prossimi giorni – ha proseguito l’assessora – approveremo in giunta la possibilità per Monza Mobilità di stipulare convenzioni con soggetti privati per consentire a chi lavora in centro nel fine settimana di utilizzare gli abbonamenti il sabato e la domenica».

L’applicazione dei nuovi criteri non sarà automatica, ma dovrà essere chiesta dai singoli cittadini: allo stesso modo gli abitanti del centro potranno domandare l’autorizzazione a posteggiare nella zpr 5 della Villa Reale con l’abbonamento da 150 euro. «Queste modifiche – ha commentato la Zappalà – dimostrano che non abbiamo intenti vessatori: da San Biagio in tanti invocano l’incremento delle strisce blu per poter trovare parcheggio più facilmente. Un condominio di via Volta potrebbe convenzionarsi per consentire ai residenti di acquistare i pass da 25 euro».

Strisce blu a Monza, dal 3 giugno in zona Villa Reale poi al Nei entro l’estate: l’intesa per il liceo Valentini

Un’altra intesa è stata siglata dal liceo Nanni Valentini e i docenti, che prima si fermavano in via Boccaccio, ora posteggiano a Porta Monza con tariffe che oscillano tra i 15 e 20 euro al mese.

Strisce blu a Monza, dal 3 giugno in zona Villa Reale poi al Nei entro l’estate: le entrate dai parcheggi

Entro l’estate la tariffazione dovrebbe arrivare nelle vie Bergamo, Canova, Cremona, Raiberti, De Leyva ed Enrico da Monza con prezzi superiori a quelli del parcheggio interrato del Nei.

«In questo modo – ha affermato Longoni – applicheremo in modo completo la convenzione del 2007 con il privato che ha realizzato la struttura in project financing con cui il Comune si è impegnato a impedire la sosta libera in superficie».

Il gestore, tra l’altro, aprirà una nuova uscita pedonale in direzione di via Enrico da Monza. «È una leggenda che la giunta voglia fare cassa con i parcheggi – ha assicurato il vicesindaco – ogni anno incassiamo circa 1.100.000 euro dei 1.500.000 previsti nel bilancio ma ne spendiamo tra i 7 e gli 8 milioni per il trasporto pubblico locale, la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Stiamo cercando di mettere ordine nel caos: ci sono molti parcheggi pubblici sotto utilizzati tra cui quelli di piazza Castello, di via Guarenti, di via Pellettier».

Strisce blu a Monza, dal 3 giugno in zona Villa Reale poi al Nei entro l’estate: le agevolazioni per l’app

Le agevolazioni e l’app che garantisce ai monzesi 59 minuti di sosta gratuita, ha aggiunto, porteranno a un mancato introito annuale attorno ai 300.000 euro: «Per chi paga con l’app – ha detto – le strisce blu sono simili al disco orario».

Gli stalli blu, hanno dichiarato i due assessori, non dovrebbero avanzare in altre zone, compresa quella dell’ospedale.

«Queste scelte non sono occasionali – ha puntualizzato il segretario cittadino del Pd Valerio Imperatori – vogliamo mettere ordine nella mobilità, con una visione strategica anche in vista dell’arrivo della metropolitana». L’incontro si è svolto nella sede del Partito democratico in quanto la formazione intende «affrontare con più decisione i problemi della città», segno che la campagna elettorale per il 2027 è alle porte.