Monza, la Lega in piazza contro la sosta a pagamento

La Lega di Monza dichiara guerra alle strisce blu e al divieto di sosta negli orari del lavaggio delle strade: domenica 18 le rivendicazioni degli esponenti locali sono state sposate dal capogruppo in Senato Massimiliano Romeo, intervenuto al banchetto in piazzetta Centemero e Paleari. «Quando ho fatto l’assessore alla Viabilità – spiega il parlamentare – ho istituito alcuni stalli a pagamento nelle vie Zucchi, Prina e Volta: è stata una decisione ponderata, condivisa con i commercianti, che ha favorito la rotazione. La giunta Pilotto, invece, ha trasformato in blu le strisce bianche, anche fuori dal Centro, penalizzando sia gli operatori sia chi viene a Monza per lavorare. Una scelta del genere non è frutto di buonsenso, per questo chiediamo una revisione del piano».

Monza, la Lega contesta le multe per spazzamento strade

La Lega domanda, inoltre, l’abolizione dell’obbligo di spostare i veicoli in concomitanza del passaggio delle spazzatrici dato che di recente sono fioccate parecchie multe. «In alcune zone è diventato impossibile posteggiare – afferma la segretaria cittadina Roberta Gremignani – se gli operatori usassero le lance impiegate a Milano le macchine potrebbero sostare» senza pregiudicare la qualità della pulizia. La questione è stata sollevata in consiglio comunale da Simone Villa che ha accusato l’amministrazione di non aver comunicato le novità: «Avete voluto fare cassa – ha attaccato – oltretutto ci sono interpretazioni non univoche riguardo ai veicoli delle persone disabili». «Abbiamo avvisato con due settimane di anticipo e non abbiamo aggiunto altri divieti – ha replicato l’assessora all’Igiene ambientale Viviana Guidetti – da oltre due anni alcune vie non vengono spazzate in modo adeguato». I casi specifici, ha precisato, saranno valutati man mano.