Strisce blu Monza: ai residenti del centro pass anche per la zona Villa Reale, possibili convenzioni con attività

Da luglio i residenti del centro di Monza in possesso del pass per il parcheggio nella ZPRU1 potranno ottenere gratuitamente anche quello per posteggiare nella zona della Villa Reale (ZPRU5). Ne ha dato comunicazione la giunta comunale che ha approvato una delibera con novità sulla sosta a pagamento nelle ZPRU già istituite. Il nuovo pass potrà essere ottenuto su richiesta e offrirà una maggiore flessibilità ampliando le possibilità di parcheggio, “andando incontro alle esigenze dei cittadini che vivono in una zona con offerta limitata di stalli a fronte di una domanda elevata” spiega il Comune. La richiesta andrà effettuata secondo quanto indicato sul sito internet di Monza Mobilità (https://monzamobilita.it/) con la possibilità di ottenere i pass validi per entrambe le ZPRU a partire dal 1° luglio.

Parcheggi a pagamento a Monza: via libera a convenzioni con attività, sconti fino al 50%

La delibera ha inoltre ampliato la possibilità di stipulare convenzioni per l’accesso agevolato alla sosta da parte di Monza Mobilità Srl, società in house del Comune. Gli accordi potranno essere sottoscritti oltre che con enti pubblici, istituzioni e associazioni di pubblica utilità, anche con attività che abbiano sede legale o operativa in città, “secondo linee di indirizzo che verranno emanate”. Le convenzioni potranno prevedere riduzioni fino al 50% sulle tariffe di abbonamento, “in base alle specifiche esigenze manifestate dai soggetti richiedenti”.

“Il provvedimento – osserva l’Assessora alla Mobilità Irene Zappalà – si inserisce nel quadro più ampio delle politiche comunali per una mobilità più sostenibile, inclusiva ed efficiente, puntando a un miglior equilibrio tra le esigenze dei residenti, dei lavoratori, delle attività economiche e dei visitatori. L’approccio integrato alla gestione della sosta – residenziale e a rotazione – ha lo scopo di alleggerire la congestione nelle aree centrali e valorizzare al contempo la vivibilità urbana”.