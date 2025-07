Metropolitana M5 a Monza: i soldi devono esserci, Hq fa i conti in tasca ai progetti per la Brianza

I soldi per la M5? Devono esserci: basta considerare la Brianza la cenerentola delle province lombarde. Lo dice (anche) l’associazione Hq Monza, che snocciola qualche esempio. Come il Piano Lombardia 2020-2022, “che aveva una dotazione di 3,45 miliardi” ma la Brianza ha portato a casa per 873mila abitanti 125 milioni, “la metà dei quali destinati al nuovo svincolo di Monza Sant’Alessandro sulla A52, opera contestata dai monzesi e infine migliorata di recente a furor di popolo”.

Metropolitana M5 a Monza: pioggia di soldi per Pedemontana

Oppure il Fondo Sviluppo e Coesione, che in Brianza, dice Hq, non ha stanziato quasi nulla, o gli investimenti infrastrutturali 2025, che hanno riservato poco alla provincia monzese. Le eccezioni? La pioggia (per tanti, tantissimi) di soldi per Pedemontana, i 183 milioni per la metrotranvia Milano-Limbiate (“pienamente al servizio dell’area metropolitana di Milano”) e quelli per la metrotranvia Milano-Seregno (da Regione 45 milioni).