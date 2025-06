Metropolitana M5 a Monza, il Pd e HQ: “Più vicini ma serve vigilare sugli stanziamenti mancanti”

“Occorre nelle prossime settimane lavorare ancora tutti insieme, Comuni, Regione, MIT per dare forza realizzativa al progetto definendone tempi e impegni di spesa“. Al di là degli entusiasmi per l’esito dell’incontro al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture “molto proficuo e collaborativo conclusosi con la conferma di tutte le 11 fermate del prolungamento della M5 fino a Monza”, anche il Partito democratico – in un comunicato firmato da Valerio Imperatori segretario PD Monza Gigi Ponti Consigliere Regionale Lombardia e l’onorevole Silvia Roggiani – pone l’accento, seppur velatamente, sulla necessità della completa copertura economica dell’opera.

Metropolitana M5 a Monza, il Pd: “Più vicini alla svola storica anche grazie al nostro appello bipartisan”

“Dopo decenni di attesa, di continui rinvii, di aspettative del nostro territorio, siamo adesso più vicini a una svolta storica per la mobilità e del sistema trasportistico non solo di Monza ma dell’intera Brianza – si legge – E’ un primo grande risultato di tutto il nostro territorio, del fronte unitario di tutte le forze politiche, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, dei comitati di cittadini, dei Comuni interessati che all’unisono hanno chiesto con forza la realizzazione di questa importante infrastruttura del trasporto pubblico. La metropolitana a Monza non è più un sogno ma da oggi un obiettivo reale, concreto”.



Richiamato in tal senso “l’appello bipartisan” lanciato l’1 maggio dal Pd di Monza: “per unire tutte le forze politiche, i comitati di cittadini, rappresentanti istituzionali di Comuni e Regione, affinché si levasse dal territorio con forza la richiesta alle istituzioni, Regione e Governo in particolare, di assumere concretamente l’impegno per garantire con la copertura l’aumento dei costi dell’infrastruttura”. Un appello al quale, dicono di Democratici, hanno risposto Assolombarda, Confartigianato, Confcommercio, CGIL, CISL , UIL, i parlamentari brianzoli, i consiglieri regionali, la stampa locale. Ma: “Occorre vigilare in particolare sullo stanziamento delle risorse finanziarie integrative”.

Metropolitana M5 a Monza, HQ: “Prima di esultare bisogna che i soldi mancanti siano stanziati”

“Sul prolungamento di M5 sino a Monza Nord – dichiara invece Isabella Tavazzi, portavoce dell’Associazione HQMonza – certamente sono buone le notizie uscite dal vertice di oggi a Roma. Va dato atto al ministro Salvini di avere confermato l’impegno per la realizzazione di tutte le stazioni e dell’intera linea sino al Polo Istituzionale. Tuttavia, alla luce della nostra esperienza, prima di esultare restiamo in guardia in attesa di avere la certezza che i fondi mancanti verranno stanziati. Anche perché senza questo passaggio, al tempo stesso formale e concreto, non è possibile indire la gara d’appalto“.