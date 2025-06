Metropolitana a Monza, il ministro Salvini: “La Lega ci ha messo 900 milioni ma ognuno deve fare la sua parte”

“La Lega per la metropolitana fino a Monza ha messo 900 milioni, ma ognuno deve fare la sua parte”. Così il ministro Matteo Salvini, da Milano: “Il ministero – ha detto, come riporta la agenzia Ansa – si metterà a disposizione con quello che riesce, che non è tutta la cifra, ma tutti devono fare la loro parte”. “A me – ha aggiunto – piacerebbe trovare soldi per tutti, ne abbiamo trovati tanti ma per me una priorità è il prolungamento delle reti metropolitane per Milano a nord, a ovest, a est e a sud. Stiamo investendo miliardi. Conto che tutti gli altri ci mettano il loro contributo”.

Il ministro ha anche ricordato di avere invitato a un tavolo a Roma Regione Lombardia, il sindaco di Milano e quelli dei comuni “interessati dal prolungamento della linea 5 della metropolitana milanese fino a Monza“, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo “perché – ha concluso – se c’è il progetto di prolungare a nord la metropolitana fino a Monza è grazie ai 900 milioni di euro che la Lega ha messo. Ma se negli anni si sono aggiunti degli altri costi ne parleremo con i sindaci”.