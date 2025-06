Si allarga il fronte del sì al prolungamento della M5 fino a Monza. Anche le associazioni CNA, Confesercenti, Confimi Industria e Unione Artigiani esprimono “il loro forte sostegno al progetto, che mira a collegare la metropoli milanese con il capoluogo della Brianza e rappresenta un interesse condiviso da anni da tutte le componenti economiche del territorio”. I motivi si pesano sui benefici “in termini di sviluppo economico, turistico e di benessere generale per residenti e non residenti”.

Metropolitana M5 a Monza: l’invito ai partecipanti all’incontro di Roma con Salvini

Si associano quindi al tavolo di confronto convocato la scorsa settimana da Assolombarda (“pur rammaricandosi per il mancato coinvolgimento iniziale nell’iniziativa”, sottolineano in una nota) alla vigilia dell’incontro con il ministro Salvini, in programma a Roma il prossimo 26 giugno.

“Le Associazioni invitano i partecipanti a farsi portavoce anche del loro sostegno unanime alla realizzazione del prolungamento della M5 fino a Monza. Si ritiene fondamentale che, quando i progetti interessano l’intero territorio, venga garantita la massima forza possibile attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti, uniti al di là delle singole e legittime rappresentanze”, concludono.