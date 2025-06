Impegni precisi per un’opera strategica. È l’augurio della deputata Silvia Roggiani, segretaria regionale Pd Lombardia, al Question Time in Commissione Trasporti della Camera sul finanziamento del completamento della tratta M5 fino a Monza e all’indomani dell’annuncio della convocazione del ministro Salvini a Roma dei sindaci coinvolti dal prolungamento. Compreso Paolo Pilotto di Monza.

Metropolitana M5 a Monza, Roggiani (Pd): «Chiarire quando saranno resi disponibili i 300 milioni promessi»

“Il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza è un’opera strategica per migliorare la mobilità sostenibile, ridurre il traffico veicolare e garantire un collegamento moderno ed efficiente tra Milano, Monza e l’hinterland nord – dice Roggiani – Per questo motivo tutte le amministrazioni coinvolte – Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni – hanno chiesto certezze sulle risorse necessarie, in particolare sui 589 milioni che servono a coprire l’aumento dei costi rispetto al piano iniziale”.

E poi: “Apprezziamo l’annuncio della convocazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di una riunione per il prossimo 26 giugno. Ci auguriamo che in quella data possano essere presi impegni precisi: chiarire quando saranno effettivamente resi disponibili i 300 milioni promessi attraverso specifici Ordini del giorno approvati nella legge di bilancio e lo stanziamento delle risorse mancanti a coprire il completamento dell’opera. Il decreto infrastrutture potrebbe rappresentare una finestra utile per stanziare queste risorse e per garantire un futuro certo all’opera. Il territorio tutto, come ribadito dal tavolo con tutte le forze politiche, aspetta un’infrastruttura così determinante”.