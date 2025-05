“Il prolungamento della metropolitana M5 a Monza è un’opera fondamentale”. Ci sono anche APA Confartigianato Monza Brianza, Assolombarda (sede Monza e Brianza) e Confcommercio Monza unite al sostegno dell’appello di tutti gli schieramenti politici “affinché sia realizzata l’opera infrastrutturale, prima metropolitana del Paese a unire due capoluoghi di provincia”.

Metropolitana M5 a Monza, le associazioni imprenditoriali unite per l’appello: APA Confartigianato Monza Brianza, Assolombarda (sede Monza e Brianza) e Confcommercio Monza

Le associazioni di categoria si sono aggiunte con un documento condiviso per un’opera considerata strategica per le imprese piccole medie e grandi come pure per il commercio di vicinato, le filiere produttive passando per l’artigianato locale.

«Questa importante infrastruttura – evidenziano – rappresenta uno snodo imprescindibile per lo sviluppo dell’economia brianzola e un asse strategico per lo sviluppo sostenibile: pertanto deve essere assolutamente realizzata. È un’opera in grado di attrarre ogni giorno 200mila passeggeri e di togliere dalle nostre strade 30 mila veicoli, decongestionando molte delle arterie viabilistiche del nostro territorio. Riteniamo prioritaria la realizzazione dell’intero tracciato e diamo la nostra disponibilità a facilitare il dialogo tra i Comuni coinvolti nel progetto con l’obiettivo di verificare la possibilità di ridimensionare le opere di compensazione e quelle accessorie per abbassare i costi complessivi e facilitare il reperimento delle risorse finanziarie dell’opera. Riteniamo, dunque, fondamentale l’impegno di tutte le Istituzioni coinvolte affinché vengano stanziate le risorse mancanti a coprire tutti i costi, in modo da completare l’iter procedurale e avviare i cantieri nel più breve tempo possibile».

Metropolitana M5 a Monza, le associazioni imprenditoriali unite per l’appello: “Occorre fare sistema concretamente»

Il prolungamento della metropolitana potrebbe “attrarre nuovi investimenti sul nostro territorio, con positive ricadute non solo per il tessuto economico ma anche per l’intera collettività. Con questo spirito occorre fare sistema concretamente con tutti gli stakeholder coinvolti – dicono – La Sede di Monza e Brianza di Assolombarda, APA Confartigianato Monza Brianza e Confcommercio Monza, si faranno parte attiva e metteranno a disposizione le proprie strutture tecniche per avviare un tavolo di lavoro allargato a tutto il territorio“.