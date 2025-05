Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 22 maggio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 22 maggio 2025: la prima pagina

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 22 maggio 2025: le notizie

La metropolitana a Monza in apertura del Cittadino in edicola giovedì 22 maggio: perché c’è il super accordo della politica, di tutti i colori, per fare pressione sul governo Meloni per trovare i fondi per coprire gli extracosti (589 milioni) e per dare il via ai lavori. Per avere la linea M5 in città nel 2033?

Il patto corale è stato firmato da 14 partiti, dall’associazione Hq Monza, associazioni di tutti gli schieramenti e dal Cittadino. Dopo le elezioni amministrative, vertice del ministro Matteo Salvini con la Regione e Palazzo Marino.

Di nuovo sulla Villa reale e parco e di nuovo sul futuro del Consorzio: dopo le analisi della settimana scosa, a parlare stavolta sono gli ex presidenti.

La cronaca: la malamovida, i punti sensibili storici e quelli “occupati” dalle compagnie di giovanissimi che si muovono la notte. Il Comune, per voce dell’assessore Moccia, analizza i numeri della sicurezza.

E poi il “bosco dei pitbull”: è il giardino dedicato alle vittime monzesi della Shoah che da mesi si è trasformato in un’area cani abusiva per i molossi. E l’ultima a farne le spese è stata una border collie, aggredita e fuggita.

Per lo sport le notizie sulla cessione dell’Ac Monza, con l’americano che tergiversa, e il Festival dello Sport in arrivo all’autodromo.

In edicola con il giornale lo Speciale Giro d’Italia che giovedì 29 maggio arriva con la tappa a Cesano Maderno.