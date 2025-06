Metropolitana M5 a Monza, Fontana: «Regione non metterà altre risorse»

“Noi abbiamo già fatto una parte importante però in questo momento, tenendo conto della situazione, non credo che saremo in condizioni di versare ulteriori risorse”. “Noi” è Regione Lombardia e l’argomento è il prolungamento della metropolitana M5 a Monza: il presidente regionale Attilio Fontana ne ha parlato a margine di un appuntamento nella sede di Assolombarda, come riportato da fonti d’agenzia, a dieci giorni dall’incontro fissato al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con Matteo Salvini.

Metropolitana M5 a Monza, il 26 giugno incontro al Mit

“Comunque ascolteremo, vedremo e cercheremo di capire“, ha spiegato ancora. Sul tavolo il 26 giugno ci saranno proprio gli extracosti che hanno fatto lievitare l’opera e la necessità di trovare i 589 milioni che mancano.

“La disponibilità a collaborare c’è sempre – ha concluso – Non posso impegnarmi in questo momento a mettere ulteriori risorse oltre a quelle che abbiamo già messo“.

Nei giorni scorsi il ministro Salvini, leader della Lega, aveva convocato i sindaci di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, insieme al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ancora Salvini ha ricordato che “la Lega per la metropolitana fino a Monza ha messo 900 milioni, ma ognuno deve fare la sua parte”.