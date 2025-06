Metrotranvia Milano-Seregno: marzo 2028, nuova data conclusione lavori

La conclusione dei lavori della metrotranvia Milano-Seregno slitta a marzo 2028. L’aggiornamento del cronoprogramma lavori è stato comunicato al sindaco Anna Varisco nell’incontro previsto in Città Metropolitana giovedì 5 giugno, e riservato a Paderno Dugnano e ai centri dell’hinterland milanese, nel fitto programma di riunioni di aggiornamento ai sindaci che si concluderà l’11 giugno con il passaggio di Nova Milanese, Seregno e, soprattutto, Desio, al suo primo incontro ufficiale dopo l’entrata in carica del nuovo sindaco e della nuova giunta.

Metrotranvia incontro Città metropolitana tavolo

Metrotranvia Milano-Seregno: l’incontro con Città metropolitana

Alla presenza della consigliera di Città Metropolitana con deleghe alle metrotranvie, la presidentessa del consiglio comunale padernese Daniela Caputo, la prima cittadina è stata informata che la fine cantieri che originariamente era fissata a settembre 2027 slitta di fatto di qualche mese, all’inizio del 2028.

Altra novità della quale sono stati informati i sindaci è la messa all’asta del ramo di azienda della Cmc di Ravenna che ha in appalto la Milano-Seregno: dopo il 17 giugno sarà comunicato chi si sarà aggiudicato la gara.

Metrotranvia incontro Città metropolitana sindaci con Paderno

Metrotranvia Milano-Seregno: i rinnovi con Consorzio Villoresi e GruBria

Per quanto riguarda strettamente Paderno, sono avviati i contatti per rinnovare le convenzioni con Consorzio Villoresi e Parco Grubria dopo i lavori sul canale secondario che sono in fase di collaudo. La sindaca ha anche ricevuto garanzie di massima sulla possibilità di portare il tema metrotranvia in consulta di quartiere a Calderara, indicativamente a settembre per informare la cittadinanza sullo stato avanzamento lavori che del resto stanno procedendo, come visibile a tutti anche in territorio di Paderno Dugnano.