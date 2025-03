«I lavori della metrotranvia nel delicato punto di via Garibaldi a Nova Milanese, in corrispondenza del canale Villoresi, si faranno nel mese di ottobre. Tutto è pianificato, non c’è alcun problema con il sindaco Fabrizio Pagani e con l’amministrazione comunale».

Parola di Daniela Caputo, consigliere della Città Metropolitana di Milano con delega alle Infrastrutture e Trasporti. Una figura importante nell’ambito della vicenda metrotranvia, considerando che la Città Metropolitana è il cosiddetto «soggetto attuatore», ovvero l’istituzione che si è fatta carico di tutta la parte burocratica e che continua ad avere rapporti con l’impresa che si è aggiudicata l’appalto e con tutte le amministrazioni comunali della linea Milano-Seregno.

Metrotranvia: Nova Milanese, tutto a posto tra Città Metropolitana e amministrazione

«Con l’amministrazione comunale è tutto a posto – ha raccontato mercoledì in occasione di un sopralluogo lungo tutta la tratta effettuato insieme ad alcuni consiglieri regionali che volevano rendersi conto della situazione e dello stato di avanzamento dei lavori – Ho letto che il sindaco non vuole pagare per la metrotranvia, ma credo si sia trattato di un malinteso, visto che Nova Milanese ha pagato quando dovuto entro la fine del 2024».

Metrotranvia: Nova Milanese, il ponte storico di via Garibaldi è davvero stretto

Il nodo da risolvere, a Nova Milanese, resta quello dell’attraversamento del canale Villoresi in via Garibaldi. Il ponte storico è davvero stretto.

Anche il vicesindaco Andrea Apostolo nei mesi scorsi aveva manifestato pubblicamente la sua preoccupazione per questo tratto, giudicato uno dei più complicati dell’intero cantiere della futura metrotranvia, non solo dal punto di vista strettamente tecnico dell’esecuzione dei lavori, ma anche per quanto riguarda la gestione della vivibilità del territorio e del traffico veicolare.

Via Garibaldi è infatti importante e quel ponte, per quanto piccolo, è di fondamentale importanza.

«Siamo in stretto contatto il Consorzio Villoresi – afferma Caputo con tono rassicurante – perché non è possibile intervenire in qualsiasi periodo dell’anno. Il calendario del nostro cantiere deve coincidere con quello del consorzio e con il periodo delle asciutte. Ora è tutto programmato: potremo fare i lavori nel mese di ottobre quando il canale sarà a secco anche per un periodo abbastanza lungo. Quello sarà il momento migliore per effettuare i lavori. Dobbiamo solo portare pazienza».